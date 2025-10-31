القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بـالقليوبية.

فيديو عاطل بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ترويج أحد الأشخاص المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.



وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (كمية لمخدر البودر) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.