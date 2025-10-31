الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة (فيديو)

ضبط عاطل بترويج المواد
ضبط عاطل بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بـالقليوبية.

 

فيديو عاطل بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ترويج  أحد الأشخاص المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.


وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (كمية لمخدر البودر) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

