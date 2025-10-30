الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 سائقين نقل ثقيل لتعاطي المخدرات و51129 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مرورية

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الزراعية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور على الطرق الزراعية والمحاور استهدفت ضبط المخالفين  خلال 24 ساعة، عن ضبط 7 سائقين للسيارات نقل ثقيل متعاطين للمواد المخدرة عبر خضوعهم لتحليل المخدرات من خلال الأكمنة المرورية المنتشرة علي الطرق.

كما تم ضبط 51129 مخالفة تجاوز سرعات و105 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 52 دراجة نارية مخالفة، 97 مخالفة موقف عشوائي، 128 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الطرق الزراعية المخدرات

الأكثر قراءة

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

ضبط 40 بلطجيا وهاربا من المراقبة و67 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية