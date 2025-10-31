الجمعة 31 أكتوبر 2025
قرار جديد من النيابة بشأن اتهام مالك كيان تعليمي بالنصب في العمرانية

أمرت نيابة الجيزة بحجز مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بتهمة النصب على المواطنين، وذلك 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بالجيزة
 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، راغبى الحصول على شهادات فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه، وضبط المدير المسئول وبحوزته (شهادات لعدد من المجالات منسوب صدورها للكيان)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

