لقي خفير مزلقان، مصرعه، أثناء محاولته إنقاذ مواطن حاول عبور المزلقان في وقت خطأ، لحظة وصول القطار بالقرب من مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة خفير مزلقان دهسه قطار في المنيا خلال محاولته إنقاذ مواطن

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة خفير مزلقان دهسا أسفل عجلات قطار رقم 986 (القاهرة / الأقصر) أثناء محاولته إنقاذ مواطن أثناء عبوره المزلقان.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة خفير مزلقان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

