حوادث

التحفظ على قائد سيارة ميكروباص اصطدم بأتوبيس مدرسة في أكتوبر

حادث تصادم ميكروباص
حادث تصادم ميكروباص

تحفظت الأجهزة الأمنية، على قائد سيارة أجرة اصطدم بأتوبيس مدرسة بمنطقة الـ 800 فدان بأكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

فيما تم التحفظ على السيارة والأتوبيس من قبل رجال المرور والمباحث العامة بأكتوبر، لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى السبب الذي نتج عنه اصابة 5 أطفال ممن كانوا يستقلون الأتوبيس، وجرى نقلهم للمستشفى العام لاتخاذ اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بواقعة تصادم أتوبيس مدرسة مع ميكروباص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وتبين تصادم أتوبيس مدرسة مع ميكروباص بأكتوبر.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.

