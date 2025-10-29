الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية علي الصحراوي
حملة مرورية علي الصحراوي خلال 24 ساعة،فيتو

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد من المخالفات المرورية علي الطرق الصحراوية،  في حملة أمنية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 1104 مخالفة تجاوز سرعات و103 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائى، 118 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق بالطالبية

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

مش هسيب حقها، والد ضحايا جريمة الهرم يروى تفاصيل حياته مع زوجته قبل تركها المنزل

حبس متهمين بتجارة العملة بالسوق السوداء وتحقيق أرباح 60 مليون جنيه

جد ضحايا جريمة الهرم يبرئ المجني عليها: أم أحفادي كانت بتحفظهم القرآن

شروط استخراج شهادة الوفاة للمرة الثانية إلكترونيا

ضبط 1095 مخالفة تجاوز سرعات و102 مخالفة سير و60 دراجة نارية في حملة مرورية

حبس سائق إندرايف 4 أيام لاتهامه بالتعدي على فتاة

فقد الوعي، رد فعل والد ضحايا اللبيني بعد علمه بالجريمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية ولوائح المرور

الأكثر قراءة

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

برنامجي فوق سن الـ 18 ودخلي بالدولار، أبرز اعترفات البلوجر محمد عبد العاطي بعد إحالته للجنايات

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025 (تفاصيل)

خدمات

المزيد

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية