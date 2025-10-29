نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد من المخالفات المرورية علي الطرق الصحراوية، في حملة أمنية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 1104 مخالفة تجاوز سرعات و103 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائى، 118 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



