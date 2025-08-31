تجهيزات طبية حديثة بمركز علاج الأورام بالفيوم

قال الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز علاج الأورام بالفيوم، أنه تم تزويد المركز بجهاز علاج الأورام بالإشعاع، وحدة مناظير متكاملة، "منظار الجهاز الهضمي أطفال وكبار، ومنظار أورام المسالك، ومنظار أورام الرئة، ومنظار أورام النساء، ومنظار أورام الكبد والقنوات المرارية"، وجهاز تعقيم مناظير، وجهاز رنين مغناطيسي متطور.

زيارة محافظ الفيوم

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، للمركز التي شملت وحدتي الرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي، وغرف العمليات، ووحدة المناظير، والقسم الداخلي، والتجهيزات الطبية الجديدة.

القطاع الصحي الاكثر تكلفة

وقال محافظ الفيوم أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات من حيث التكلفة المادية، وعلاج مريض الأورام يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي يستلزم تضافر جهود منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، مع الدولة، في تطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية لائقة للمرضى.

توجيه التبرعات بشكل سليم

وأضاف محافظ الفيوم، أن الأمر لا يتعلق فقط بالكشف المبكر عن الأورام، بل في التدخل الإيجابي في التعامل مع الحالات، وأداء الخدمة للمريض بشكل جيد، مع توجيه التبرعات بالشكل السليم للحفاظ على الموارد المتاحة، ويحدد التشخيص السليم خطة العلاج المناسب للمريض، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا الطبية وخدمات الذكاء الاصطناعي، في زيادة القدرات الطبية اللازمة لعلاج مرضى العلاج الإشعاع.

يذكر أن مركز علاج الأورام بالفيوم لا تقتصر خدماته علي علاج مرضي الأورام في محافظات شمال" الفيوم وبني سويف والمنيا"، ولكن به عيادات متخصصة في كل الأمراض تعمل طوال الاسبوع، ويتكون من مبني واحد مكون من 4 طوابق.

