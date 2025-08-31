الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجهيزات طبية حديثة بمركز علاج الأورام بالفيوم

زيارة محافظ الفيوم
زيارة محافظ الفيوم مركز علاج الأورام، فيتو

قال الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة  مركز علاج الأورام بالفيوم، أنه تم تزويد المركز بجهاز علاج الأورام بالإشعاع، وحدة مناظير متكاملة،  "منظار الجهاز الهضمي أطفال وكبار، ومنظار أورام المسالك، ومنظار أورام الرئة، ومنظار أورام النساء، ومنظار أورام الكبد والقنوات المرارية"،  وجهاز تعقيم مناظير، وجهاز رنين مغناطيسي متطور.

 

زيارة محافظ الفيوم

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، للمركز التي شملت وحدتي الرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي، وغرف العمليات، ووحدة المناظير، والقسم الداخلي، والتجهيزات الطبية  الجديدة.

القطاع الصحي الاكثر تكلفة

وقال محافظ الفيوم أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات من حيث التكلفة المادية، وعلاج مريض الأورام يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي يستلزم تضافر جهود منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، مع الدولة، في تطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية لائقة للمرضى.   

توجيه التبرعات بشكل سليم

وأضاف محافظ الفيوم، أن الأمر لا يتعلق فقط بالكشف المبكر عن الأورام، بل في التدخل الإيجابي في التعامل مع الحالات، وأداء الخدمة للمريض بشكل جيد، مع توجيه التبرعات بالشكل السليم للحفاظ على الموارد المتاحة، ويحدد التشخيص السليم خطة العلاج المناسب للمريض، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا الطبية وخدمات الذكاء الاصطناعي، في زيادة القدرات الطبية اللازمة لعلاج مرضى العلاج الإشعاع.

قوافل تضامن الفيوم توقيع الكشف الطبي على 512 مريضا من غير القادرين

بعد تداول فيديو، القبض على متهم بترويج مخدرات في الفيوم

يذكر أن مركز علاج الأورام بالفيوم لا تقتصر خدماته علي علاج مرضي الأورام في محافظات شمال" الفيوم وبني سويف والمنيا"، ولكن به عيادات متخصصة في كل الأمراض تعمل طوال الاسبوع، ويتكون من مبني واحد مكون من 4 طوابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التجهيزات الطبية التكنولوجيا الطبية الذكاء الاصطناعي الرنين المغناطيسي القطاع الصحي المنظومة الصحية علاج الاورام محافظ الفيوم

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالفيوم يفتتح معرض الأنشطة بالمدرسة الثانوية للبنات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

محافظ أسيوط يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات (صور)

رحلة عذاب مرضى السرطان فى مواجهة المرض والدولار.. زيادة الأسعار وتكاليف التشخيص والعلاج تدفع المصابين بالأورام نحو الموت.. المراكز الخاصة تتعامل مع المريض كفريسة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

مستشفى أبو كبير بالشرقية تجري 10 عمليات جراحة مناظير ناجحة

صحة أسيوط تعلن وصول أول وحدة مناظير بمستشفى الحميات (صور)

دعاء ليلة الجمعة، دعاء شامل وجامع للخيرات

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads