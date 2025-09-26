السبت 27 سبتمبر 2025
كلب ضال يهاجم أهالي قرية كحك بحري بالفيوم ويعقر 5 أشخاص

مستشفى إبشواي المركزي،
مستشفى إبشواي المركزي، فيتو

عقر كلب ضال خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال من قرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، ما أصاب الأهالي بحالة من الذعر، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي الحقن بمصل السعار اللازم.
 

كلب ضال يهاجم المواطنين

 كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأن مستشفى إبشواي المركزي استقبلت  5 أشخاص، مصابين بعقر كلب ضال، بينهم 3 أطفال. 

وأكد أهالي المصابين، أن الأطفال كانوا يلهون أمام منزلهم وهاجمهم كلب ضال، ثم انطلق في الشارع وعقر اثنين آخرين حاولا إبعاد الكلب عن الصغار، وطارد الأهالي الكلب حتى قضوا عليه.

 

أطباء الفيوم العام ينجحون في إنقاذ شاب من موت محقق (صور)

حالة الطقس غدا السبت 27- 9- 2025 في محافظة الفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة  المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

