محافظ الفيوم يفتتح الأقسام المطورة بمستشفي فيديمين المركزي

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، توسعات عدد من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى فيديمين المركزي، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، بتكلفة 15 مليون جنيه، بالتعاون بين مديرية الصحة بالفيوم، ولجنة الزكاة بفيديمين، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة.

تطوير مستشفي فيديمين المركزي

شملت الافتتاحات، توسعات قسم العناية المركزة الذي ضم 6 أسرّة مجهزة بالمونيتور والأجهزة اللازمة منهم سرير للعزل، ويخدم القسم شبكة غازات كاملة "أكسجين، وشفط، وهواء، ومضخة محاليل لكل سرير عناية"، كما شملت الافتتاحات توسعات قسم حضانات الأطفال الذي يضم 10 حضانات مجهزة للأطفال منهم حضانة للعزل، بجانب توسعات وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 20 ماكينة غسيل كلوي منها ماكينتان جديدتين، لخدمة 56 مريض غسيل كلوي.

جولة داخل مستشفي فيديمبن

كما تجول محافظ الفيوم داخل مستشفى فيديمين المركزي، وتفقد عددًا من الأقسام والوحدات العلاجية، للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بالمستشفى ومدى رضاهم عنها، وأشار الي أن المحافظة تولى قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا، وتعمل على تطويره أولًا بأول، لتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمواطنين، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي دائمًا ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

دور المجتمع المدني في التنمية

وتابع محافظ الفيوم : إن التشبيك بين الأجهزة التنفيذية، وقوى المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، عام جدا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالقطاع الصحي، مثمنًا الدور الفاعل للجنة الزكاة والقائمين عليها بقرية فيديمين، لدعمها ومساندتها في تحديث عدد من الأقسام بالمستشفى المركزي بالقرية، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية الملائمة بالقرب منهم، ومستشفى فيديمين المركزي كان لها دور فاعل وبناءً خلال جائحة كورونا، فقد كانت تستقبل الحالات متوسطة الإصابة والحالات التي فى مرحلة التعافي من الإصابة بالفيروس.

مستشفي فيديمين المركزي

وقالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة: إن مستشفى فيديمين تعتبر أحد المستشفيات المركزية التي تضم خدمات "الاستقبال والطوارئ، والباطنة، والنساء والتوليد، والجراحة، والأطفال، والرمد، والعلاج الطبيعي، والأسنان، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الحضانات، والعناية المركزة، ومركز الأشعة، ومعمل التحاليل، ووحدة الوقاية من مرض السعار وغيرها، كما توفير المسستفى العلاج على نفقة الدولة "، وتخدم ما يزيد على 150 ألف نسمة من الأهالي، لافتةً إلى أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة من أطباء وأطقم تمريض لتشغيل الأقسام والوحدات التى تمت توسعتها بالمستشفى بكامل طاقتها.

يذكر أنه تم خلال الأعوام السابقة استحداث وحدة لمرضى الغسيل الكلوي، ضمت 6 ماكينات غسيل لخدمة 24 مريضًا، كما تم إضافة 6 ماكينات أخرى بمرحلة لاحقة، لمضاعفة عدد المستفيدين من مرضى الغسيل الكلوي.

