محافظات

إغلاق 3 مراكز طبية خالفت الاشتراطات والمعايير البيئية بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن إدارة شئون البيئة بالمحافظة، شنت حملة علي المنشآت الطبية بمدينة الفيوم، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان، شملت الحملة 12 منشأة، بعدف متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

 نتائج الحملة علي المنشآت الطبية

وأضاف محافظ الفيوم، أن الحملة قد أٔسفرت عن غلق وتشميع  3 منشآت طبية، نظرًا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية داخل تلك المنشآت، وتستمر الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

صحة الفيوم: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة راجعت 95 منشأة طبية لضمان جودة الخدمة

اكتشفت غيابهم عن العمل، وكيل صحة الفيوم تحيل أطباء وحدتي "عبود وأبو كساه" للتحقيق

من ناحية أخري دعت مديرية الصحة بالفيوم للتبرع بالدم من لانقاذ الأرواح، وحددت بنوك الدم التي تنفذ حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم، بمستشفى ابشواى المركزى، ومستشفى اطسا المركزى، ومستشفى سنورس المركزى، ومستشفى طامية.

