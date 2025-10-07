الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض والآفات في طامية

خلطة مكافحة القوارض،
خلطة مكافحة القوارض، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن المديرية أطلقت اليوم الثلاثاء، حملة  لمكافحة القوارض بمركزطامية، في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة القوارض والآفات الزراعية.

توجيهات الجمعيات الزراعية أثناء الحملة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: الحملة تتضمن توزيع الخلطة المستخدمة في المكافحة وشرح لمكوناتها" فوسفيد الزنك ـ زيت الطعام ـ جريش الذرة الخشنة"، كما يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية  بمركز طامية، وتوجيه التعليمات لمديري الجمعيات بتحضير أكياس زنة 10 جرامات لتوزيعها على بؤر الإصابة بمعدل كيس لكل 10 أمتار، حتى نضمن القضاء على  القوارض والآفات بجميع أنحاء المركز، كما تتابع إدارة المكافحة خطة توزيع الخلطة لضمان وصولها إلى مناطق الإصابة المحتملة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.

 

زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض بمركز سنورس

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لمزارعي بنجر السكر

 سبق أن أطلقت المديرية الحملة ذاتها في مركزي ابشواي وسنورس والفيوم، وأتت بنتائج جيدة.

 

الفيوم استصلاح الأراضي الجمعيات الزراعيه الزراعة واستصلاح الاراضي الافات الزراعية محافظة الفيوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراض

