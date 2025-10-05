إطلاق حملة لمكافحة القوارض بالأراضي الزراعية بمركز أبشواي في الفيوم

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، انطلاق حملة مكافحة القوارض بمركز أبشواي، التي تهدف إلى تنظيف الأراضي الزراعية من القوارض الضارة التي تؤثر على إنبات المحاصيل.

مكونة خلطة المكافحة وطرق استخدامها

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الحملة ترشد المزارعين باستخدام الخلطة المثلي للقضاء على القوارض، وهي تتكون من فوسفيد الزنك، وزيت الطعام، وجريش الذرة الخشنة، ويتم توزيعها على 18 جمعية زراعية بمركز أبشواي، كما تم توجيه التعليمات لمديري الجمعيات بتحضير أكياس زنة 10 جرام لتوزيعها على بؤر الإصابة بمعدل كيس لكل 10 أمتار، لمكافحة القوارض والآفات بجميع قري المركز، وتتابع إدارة مكافحة القوارض خطة توزيع الخلطة لضمان وصولها إلى مناطق الإصابة المحتملة، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.

كما تتضمن الحملة جولات ميدانية لتوعية المزارعين بأهمية الفحص المستمر للزراعات، والاكتشاف المبكر لأي إصابات حشرية أو مرضية، وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.