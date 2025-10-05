الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظات

إطلاق حملة لمكافحة القوارض بالأراضي الزراعية بمركز أبشواي في الفيوم

خلطة مكافحة القوارض،

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، انطلاق حملة مكافحة القوارض بمركز أبشواي، التي تهدف إلى تنظيف الأراضي الزراعية من القوارض الضارة التي تؤثر على إنبات المحاصيل.

مكونة خلطة المكافحة وطرق استخدامها

وقال  الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الحملة ترشد المزارعين باستخدام الخلطة المثلي للقضاء على القوارض، وهي تتكون من فوسفيد الزنك، وزيت الطعام، وجريش الذرة الخشنة، ويتم توزيعها على 18 جمعية زراعية بمركز أبشواي، كما تم توجيه التعليمات لمديري الجمعيات بتحضير أكياس زنة 10 جرام لتوزيعها على بؤر الإصابة بمعدل كيس لكل 10 أمتار، لمكافحة القوارض والآفات بجميع قري المركز، وتتابع إدارة مكافحة القوارض خطة توزيع الخلطة لضمان وصولها إلى مناطق الإصابة المحتملة، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.

 

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لمزارعي بنجر السكر

كما تتضمن الحملة جولات ميدانية لتوعية المزارعين بأهمية الفحص المستمر للزراعات، والاكتشاف المبكر لأي إصابات حشرية أو مرضية، وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

الفيوم استصلاح الأراضي الأراضى الزراعية الجمعيات الزراعيه القوارض الضارة مكافحة القوارض

