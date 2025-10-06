زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض بمركز سنورس

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، إن المديرية أطلقت اليوم الإثنين، حملة لمكافحة القوارض بمركز سنورس، في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة القوارض والآفات الزراعية، على مستوى الجمهورية.

خلطة مكافحة القوارض

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الحملة تتضمن تعريف المزارعين بالخلطة المستخدمة في الحملة" فوسفيد الزنك ـ زيت الطعام ـ جريش الذرة الخشنة"، ويتم توزيعها على الجمعيات الزراعية بمركز سنورس، كما تم توجيه مديري الجمعيات بتحضير أكياس زنة 10 جرامات لتوزيعها على بؤر الإصابة بمعدل كيس لكل 10 أمتار، حتى يمكن أن تنجح خطة مكافحة القوارض والآفات بجميع قرى المركز.

وأكد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن إدارة المكافحة تتابع خطة توزيع الخلطة لضمان وصولها إلى مناطق الإصابة المحتملة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مع التأكيد على تنفيذ التعليمات بدقة.

