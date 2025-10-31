الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات حادث اصطدام سيارة ملاكى بالمنيا وضبط قائدها.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بدائرة قسم شرطة بنى مزار بالمنيا.

وتبين أنه لم يتم تسجيل أى بلاغات رسمية بالواقعة، وأمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (طالب ونجل مالك السيارة) وهو لا يحمل رخصة قيادة، وكان وقت الواقعة مسيطر على السيارة بشكل غير صحيح مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وإصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال قائدها.

