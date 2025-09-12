أعراض الديدان المعوية عند الأطفال وأسباب الإصابة بها

أعراض الديدان المعوية عند الأطفال، الديدان المعوية من الأمراض التي تنتشر بين الأطفال خاصة في فترات المدارس، وتزعج الأمهات كثيرًا.

وأعراض الديدان المعوية عند الأطفال، عديدة ويسهل على الأمهات تمييزها، ويجب الاهتمام بعلاجها لأنها تؤثر في مناعة الطفل ونموه.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الديدان المعوية من المشكلات الصحية الشائعة لدى الأطفال، خصوصًا في المراحل العمرية الأولى حيث يميلون إلى اللعب في الرمال أو الحديقة، ووضع أيديهم أو أدوات غير نظيفة في أفواههم، وهذه الطفيليات قد تتسبب في اضطرابات بالجهاز الهضمي وتؤثر في نمو الطفل وصحته العامة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها في الوقت المناسب.

أعراض الديدان المعوية عند الأطفال

وأضاف عوض، تختلف الأعراض بحسب نوع الديدان وعددها، لكن من أبرز أعراض الديدان المعوية عند الأطفال:-

آلام البطن المتكررة أو الشعور بعدم الراحة في المعدة.

الإسهال أو الإمساك أحيانا، وقد يظهر مخاط أو دم في البراز.

الحكة الشرجية خاصة أثناء الليل، وهي عرض مميز لدودة الدبوس.

فقدان الشهية أو الرغبة في تناول أطعمة غير طبيعية مثل التراب حالة تسمى شهوة الغرائب.

الغثيان والقيء في بعض الحالات.

انتفاخ البطن والشعور بالغازات.

فقدان الوزن أو بطء النمو رغم تناول الطعام بكمية كافية.

شحوب الوجه وضعف عام نتيجة فقر الدم الذي قد تسببه بعض الأنواع مثل الإسكاريس أو الديدان الشصية.

اضطرابات النوم بسبب الحكة أو المغص الليلي.

أسباب الإصابة بالديدان المعوية

وتابع، هناك عدة أسباب تؤدي إلى إصابة الأطفال بالديدان، أهمها:

تناول طعام أو ماء ملوث ببيض الديدان أو يرقاتها.

عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام أو قبل تناول الطعام.

اللعب في التربة أو الرمال الملوثة بفضلات حيوانات أو بشر مصابين.

تناول خضروات وفواكه غير مغسولة جيدا.

التواصل المباشر مع شخص مصاب خاصة في الحضانات أو المدارس.

تربية الحيوانات الأليفة دون العناية بنظافتها أو تطعيمها ضد الطفيليات.

مضاعفات الديدان المعوية

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن إهمال علاج الديدان قد يؤدي إلى:

فقر الدم ونقص الحديد مما يسبب شحوب وإرهاق شديد.

سوء التغذية وتأخر النمو الجسدي والعقلي بسبب فقدان العناصر الغذائية.

انسداد الأمعاء في حالات العدوى الشديدة بأنواع مثل الإسكاريس.

التهابات في الزائدة الدودية أو القنوات الصفراوية إذا انتقلت إليها الديدان.

التهابات جلدية أو مهبلية نتيجة الحكة المستمرة في منطقة الشرج.

ضعف المناعة وزيادة قابلية الطفل للإصابة بأمراض أخرى.

علاج الديدان المعوية

وأضاف الدكتور أيمن، أن العلاج يعتمد على نوع الديدان وحالة الطفل الصحية، ويشمل:

الأدوية المضادة للطفيليات.

علاج فقر الدم ونقص الفيتامينات إذا وجد.

الالتزام بالنظافة الشخصية أثناء فترة العلاج لمنع تكرار العدوى.

في حالات العدوى الشديدة، قد يحتاج الطفل إلى جرعات متكررة أو متابعة تحليل البراز للتأكد من اختفاء الديدان.

طرق الوقاية من الديدان المعوية

وتابع، وللحد من خطر الإصابة بالديدان المعوية، يمكن اتباع النصائح التالية:

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام الحمام أو اللعب خارج المنزل.

تنظيف أظافر الأطفال وقصها بانتظام لمنع تراكم البيوض تحتها.

غسل الخضراوات والفواكه جيدا قبل تناولها.

طهي اللحوم والأسماك جيدا والتأكد من مصدرها الصحي.

الحرص على شرب مياه نظيفة ومعقمة.

تعليم الأطفال تجنب وضع أيديهم أو ألعابهم في أفواههم أثناء اللعب.

الاهتمام بنظافة أدوات الطعام والشراب الخاصة بالطفل.

علاج جميع أفراد الأسرة إذا ظهر إصابة أحدهم، لتجنب العدوى المتكررة.

إجراء فحوصات دورية للبراز خاصة في المناطق التي يكثر فيها انتشار الطفيليات.

