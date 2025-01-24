أعراض الديدان الدبوسية لدى البالغين ومضاعفتها

عدوى الديدان الدبوسية هي مرض معوي شائع جدًا بين الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، والديدان الدبوسية هي ديدان صغيرة ورقيقة على شكل دبوس تعيش أحيانًا في القولون والمستقيم لدى الإنسان، وتسمى أيضًا بالديدان الخيطية.

يبلغ طولها حوالي 2.30 سنتيمتر - بحجم الدبوس تقريبًا، تترك الأمعاء من خلال فتحة الشرج وتضع بيضها على الجلد المحيط.

أعراض عدوى الديدان الدبوسية

لا يعاني معظم الأشخاص المصابين من أعراض، و​​إذا ظهرت، فقد تشمل:

حكة الشرج، وخاصة في الليل

النوم المضطرب

حكة في منطقة المهبل - إذا انتقلت الديدان البالغة إلى المهبل

الشعور بالانفعال

ألم في البطن يأتي ويذهب

أسباب الإصابة بالديدان الدبوسية

يصاب الشخص بالديدان الدبوسية عن طريق ابتلاع بيضها أو استنشاقه عن طريق الخطأ، ويمكن أن يأكل أو يشرب شيئًا ملوثًا بها دون أن تعلم بذلك، كما يمكن أن تعيش البيض أيضًا على الأسطح مثل الملابس أو الفراش أو الأشياء الأخرى، إذا لمس أحد هذه العناصر ثم وضع أصابعه في فمه، فسيبتلع البيض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

بعد حوالي شهر، يفقس البيض في الأمعاء وتنمو إلى ديدان بالغة، وتنتقل الديدان الدبوسية الأنثوية إلى منطقة الشرج لوضع بيضها، وهذا يسبب حكة الشرج.

هل هي معدية؟

من السهل جدًا نشر عدوى الديدان الدبوسية، وهذه هي الطريقة التي تنتقل بها من شخص إلى آخر:

تفقس الديدان الدبوسية الأنثوية في الأمعاء، تنتقل الديدان الدبوسية من الأمعاء إلى فتحة الشرج وتضع بيضها على الجلد المحيط بالشرج.

إذا خدش شخص مصاب المنطقة المحيطة بفتحة الشرج ولم يغسل يديه، فقد تنتقل البيض تحت أظافره.

وقد ينتشر البيض إذا لمس مقدم الرعاية أو أحد المخالطين المقربين البيض ثم لمس فمه.

كما يمكن أن تنتقل بيض الديدان الدبوسية من ملابس الشخص المصاب أو فراشه أو حفاضاته إلى فم شخص آخر، ويمكن أن تبقى البيض على الملابس والأشياء الأخرى لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن لأي شخص أن يبتلع بيض الديدان الدبوسية العائم في الهواء أو الذي يهبط على الطعام.

عوامل خطر الإصابة بعدوى الديدان الدبوسية

يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى الديدان الدبوسية، وهي النوع الأكثر شيوعًا من عدوى الديدان، ولكن يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بها إذا:

كان عمره بين 5 و10 سنوات.

كان يعيش مع أطفال صغار أو ترعاهم.

كان يعيش في مكان مزدحم، مثل المستشفى أو السجن.

كان يمتص إبهامه أو يقضم أظافره.

لا يغسل يديه.

علاج عدوى الديدان الدبوسية

يحتاج المريض إلى تناول أدوية تقتل الديدان، وقد يحتاج إلى تناول جرعتين على الأقل للتخلص من الديدان تمامًا، وقد يسبب الدواء اضطرابًا في المعدة قليلًا.

مضاعفات الديدان الدبوسية

في معظم الأحيان، لا تسبب عدوى الديدان الدبوسية مشاكل خطيرة، وفي حالات نادرة، وخاصة إذا كان لدي الشخص الكثير منها، يمكن أن تنتقل الديدان الدبوسية من منطقة الشرج إلى المهبل إلى الرحم وقناتي فالوب وحول أعضاء الحوض، ويمكن أن يسبب هذا التهاب المهبل - ما يسميه الأطباء التهاب الفرج والمهبل.

تشمل المضاعفات النادرة الأخرى ما يلي:

عدوى بكتيرية من خدش منطقة الشرج

عدوى المسالك البولية

التهاب الزائدة الدودية

عدوى البطن

فقدان الوزن

عدوى الديدان الدبوسية أثناء الحمل

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