نصائح للأمهات، طرق بسيطة لاستعادة طاقتك قبل النوم خلال موسم الدراسة

خلال فترة الدراسة تجد كثير من الأمهات أنفسهن في دوامة من المسؤوليات اليومية التي تبدأ منذ الصباح الباكر ولا تنتهي إلا بعد نوم الأبناء؛ بين تجهيز الفطور والزي المدرسي، ومتابعة الواجبات، والطهي، وأعمال المنزل، يصبح الإرهاق النفسي والجسدي رفيقًا دائمًا.

لكن الحقيقة أن الأم لا يمكنها العطاء المستمر ما لم تستعيد طاقتها بانتظام، ولو في نهاية اليوم.

أكدت مدربة الحياة شيرين محمود، أن كونك أمًّا خلال موسم الدراسة يعني أن مسؤولياتك مضاعفة، لكن استعادة طاقتك أيضا ضرورة للاستمرار بالعطاء دون إنهاك.

خطوات تساعدك على استعادة طاقتك قبل النوم

في هذا التقرير تقدم لكِ مدربة الحياة، طرقًا بسيطة وعملية تساعدك على استعادة طاقتك قبل النوم، حتى تستقبلي يومًا جديدًا بهدوء، وتستعيدي توازنك النفسي والجسدي وسط ضغط الحياة المدرسية.

أولًا: خذي 10 دقائق لنفسك في صمت تام

قبل النوم، حاولي الانفصال عن كل الأصوات من حولك — لا هاتف، لا أطفال، ولا شاشة تلفزيون.

الجلوس في هدوء تام لمدة 10 دقائق فقط يساعد الجهاز العصبي على الاسترخاء، ويقلل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

يمكنك الجلوس في مكان هادئ بالمنزل، أو حتى في سريرك مع إضاءة خافتة، وأغمضي عينيك وخذي أنفاسًا عميقة وبطيئة.

تنفسي من الأنف ببطء وازفري من الفم، لتُخرجي مع الزفير كل القلق والتعب المتراكم خلال اليوم.

ثانيًا: اكتبي مشاعرك قبل النوم

كثير من الأمهات لا يشعرن بالراحة لأن عقولهن تظل مشغولة بكل ما حدث خلال اليوم، أو بما ينتظرهن غدًا.

جربي أن تكتبي في مفكرة صغيرة 3 أشياء أرهقتك اليوم و3 أشياء شعرتِ بالامتنان لها.

هذه العادة البسيطة تساعدك على تفريغ الطاقة السلبية، وتعيد تركيزك نحو ما هو إيجابي.

فمجرد الكتابة تجعل الدماغ يهدأ ويستعد للنوم براحة، بدلًا من التفكير الزائد أو جلد الذات.

ثالثًا: حضّري الغد لتطمئني الليلة

أحد أسباب القلق الليلي لدى الأمهات هو التفكير في مهام الغد — وجبات، تحضير الملابس، أو مذاكرة الأبناء.

قبل النوم، خصصي 15 دقيقة فقط لتحضير ما يمكنكِ إنجازه مسبقًا:

جهزي حقائب المدرسة.

اختاري ملابس الصباح.

اكتبي قائمة قصيرة لمهام الغد.

هذه الخطوات الصغيرة تمنحك إحساسًا بالسيطرة وتقلل من توترك الصباحي، لأنك ستنامين وأنتِ مطمئنة أن الأمور تحت السيطرة.

رابعًا: دلّلي نفسك بطقس بسيط قبل النوم

قد لا يكون لديك وقت لسبا منزلي طويل، لكنك تستحقين لحظات عناية صغيرة تساعدك على الاسترخاء.

جرّبي واحدًا من هذه الطقوس:

غسول دافئ للوجه مع رائحة اللافندر أو ماء الورد.

ترطيب اليدين بزيت طبيعي مثل زيت اللوز أو جوز الهند.

وضع كمّادات دافئة على الرقبة لتخفيف التشنجات الناتجة عن التعب.

هذه اللمسات لا تحتاج أكثر من خمس دقائق، لكنها تُرسل إشارات للجسم والعقل بأن وقت الراحة قد بدأ.

استعادة الطاقة، فيتو

خامسًا: ابتعدي عن الهاتف قبل النوم بساعة

ضوء الشاشة الأزرق يقلل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، كما أن تصفح الأخبار أو السوشيال ميديا قبل النوم يثير القلق بدلًا من التهدئة.

بدلًا من ذلك، اجعلي آخر ساعة في يومك خالية من الأجهزة.

يمكنكِ استبدالها بقراءة خفيفة، أو سماع موسيقى هادئة، أو تلاوة بعض الآيات القرآنية، وهي من أكثر العادات التي تهدئ الذهن وتغذي الروح.

سادسًا: اشربي مشروبًا مهدئًا قبل النوم

بدلًا من الشاي أو القهوة في المساء، اختاري مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء:

البابونج (الكاموميل) لتهدئة الأعصاب.

النعناع الدافئ لتقليل التوتر.

مشروب الحليب الدافئ بالعسل لتحسين جودة النوم.

احرصي أن يكون المشروب خاليًا من الكافيين، واشربيه بهدوء مع إضاءة خافتة. سيصبح هذا الطقس البسيط إشارة لجسمك أن وقت الراحة قد حان.

سابعًا: مارسي تمارين التنفس أو التمدد الخفيف

قبل النوم بخمس دقائق فقط، يمكنك القيام بتمارين خفيفة تساعد عضلاتك على الاسترخاء بعد يوم طويل من الحركة.

تمددي على ظهرك، وارفعي ذراعيك للأعلى، وخذي نفسًا عميقًا من الأنف ثم اخرجيه ببطء من الفم.

كرري الحركة 5 مرات.

يمكنك أيضًا ممارسة وضعية الطفل (Child’s Pose) من اليوجا، وهي وضعية تهدئ الجسم وتخفف من آلام الظهر والرقبة الناتجة عن التعب اليومي.

ثامنًا: اجعلي من لحظة النوم طقسًا مقدسًا للهدوء

احرصي على أن تكون غرفة نومك مهيأة للراحة:

ضوء خافت دافئ.

درجة حرارة مناسبة.

وسادة مريحة.

رائحة لطيفة مثل زيت اللافندر أو الفانيليا.

تجنبي التفكير في المشكلات داخل الغرفة. اجعليها مساحتك الخاصة للهدوء فقط، لا مكانًا لاستمرار المهام اليومية.

تاسعًا: لا تهملي دعمك النفسي

إذا شعرتِ أن الإرهاق النفسي يطغى على جسدك، تحدثي مع صديقة قريبة أو أختك أو حتى اكتبي مشاعرك.

تبادل الحديث مع شخص يُقدّرك يخفف من الضغط النفسي بشكل كبير.

فالأم القوية ليست التي لا تتعب، بل التي تعرف كيف تعيد شحن نفسها عندما تشعر بالإنهاك.

خصصي وقتك قبل النوم لنفسك — حتى لو كان عشر دقائق — ستجدين أنك تنامين أهدأ، وتستيقظين أخفّ طاقةً وأكثر استعدادًا ليوم جديد.

وأخيرا تذكّري دائمًا أن راحة الأم تساوي راحة البيت كله، وأن الاعتناء بنفسك هو أول خطوة لتكوني قادرة على الاعتناء بمن تحبين.

