ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

انتهى عام وبدأ عام.. ما الجديد تحت الشمس! هذا ما يقع منذ بدء الخليقة. يوم يبدأ ثم ينتهي. عام يبدأ ثم ينتهي. إنسان يولد ثم. يموت. ينتهي. إحتفلت الدنيا كلها أمس برحيل عام ومولد عام. واحتفاء المصريين له طعم خاص. نعم يسهرون ويضحكون ويتنازعون ويلبدون تحت الأغطية خوف البرد، وطقوس جميلة كثيرة تتباين ما بين الريف والعواصم، بل بين حي وآخر..

رغم التباين، رغم الانخراط في الفرحة بمراقبة الثانية التى يولد فيها عام جديد، فإن الجميع يترقب! نعم، الجميع يعيشون في حالة طوارئ ذهنية مستبشرة.. ألم يقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن خفض غير مسبوق في مديونية مصر (161 مليار دولار و200 مليون دولار) وإن هذا الخفض سيوفر أموال الفوائد..

وإن هذه الأموال ستصب -أول صب حميد- في زيادة دخول الناس، والصحة والتعليم. وإن العام المقبل، الذي دخلناه بالفعل منذ ساعات، هو عام جني ثمار الصبر والمعاناة والغلاء.. هذا ما وعد به رئيس الحكومة، وها هو العام الجديد، والناس بانتظار ما سيعلنه، ومحللون كثيرون، فعليون دارسون، بشروا بما يعرف بقنبلة مدبولي لنسف جزء محسوس من ديون البلد..

ينتظر الناس إذن البشرى، يتحسسون جيوبهم، يحسبون الزيادات المحتملة، هل هي زيادة منفصلة عن الزيادة السنوية في يوليو من كل عام، تلك التى لا تسمن ولا تغني من جوع وعطش وعوز.. الحياة في الحلم جميلة، ومع مرور الوقت والانتظار، تتسع الأحلام. ويرفع الناس سقف التوقعات.. نكرر يرفع الناس سقف التوقعات وهذا أخطر ما في الحالة الحالية بين المصريين..

أخشى أن تقع الحكومة في نفس المأزق الذي وقعت فيه حكومة الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب أكتوبر.. وإعلانه أن السلام مع إسرائيل سيجلب الرخاء وأن المصريين على موعد وشيك مع الوفرة والازدهار وأن حروبنا من أجل الآخرين جلبت الفقر للمصريين..

ربط السادات وهو بطل الحرب والسلام بين إرساء إتفاق مع إسرائيل من موقع المنتصر سيدخل مصر عصرا من الرخاء.. على الفور ارتفعت سقوف الأحلام والتوقعات. وحسب الناس وقتها أن الرخاء سيتحقق في غمضة يوم أو شهر أو شهرين على الأكثر..

لولا أن انتبه وقتها وزير الإعلام والثقافة الشاب منصور حسن إلى ضرورة التعجيل بتصحيح إعلامي يعدل توقعات الشعب ليدرك الجميع بأن الرخاء ليس على الأبواب وشيكا وبذلك كبح حالة الوهم التى نتجت عن تصريح سياسي متفائل.. لقد كان ذلك من حسن الإدارة.. استوعب الناس الموقف وعادوا إلى حظائر الصبر والتمنى..

واليوم، يعيش الجيل الأول والجيل الثاني، الأول أبناء حقبة أكتوبر، والثاني أبناؤهم، نفس الحالة.. يترقبون ما سوف يتمخض عنه الجبل.. من أجل هذا نتمنى ألا يلد الجبل فأرا، ونتمنى لو جرى تمهيد إعلامي مدروس لخفض سقف التمنيات والأحلام وكشط الأوهام عن عقول الحالمين بفرخة بخمسين جنيها وكرتونة بيض بثلاثين جنيها وكيلو لحم بمائتي جنيه وهلم جرا.. هلم جرا.. تعبير مهجور يعني وغيره وغيره من نفس الفئة!

صحيح الحياة في حلم الاستبشار ممتع، الواحد يحسبها ودماغه تبني أخيلة وتتحقق حاجاته ما بين فصي المخ لا تخرج عنهما، حتى إذا تلقى صدمة الإحباط ثار وفار.. ثار ساخطا وفار دمه فوران الغضب.. ننصح بالتريث وضبط حالة التوقعات. والحد من بناء سلاسل قصور من الرمال.. مؤكد أن الحكومة لديها من يملك هذه الرؤية.. إنها دروس التاريخ.. نتابع ونرى..

