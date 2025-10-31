أخبار مصر: الأهلي ينتخب رئيسه، أول ظهور لرحمة محسن بعد ضجة الفيديو المسرب، قفزة للذهب، وفيات في انهيار سقف منزل بقنا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات القلعة الحمراء، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات قادمة، وسط أجواء انتخابية مرتقبة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا

لقيت 3 شقيقات مصرعهن وأصيبت شقيقتهن الرابعة، منذ قليل، في انهيار سقف غرفة عليهن داخل منزلهن خلال نومهن، في قرية الرواتب، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

في أول ظهور لها بعد ضجة الفيديو المسرب، أحيت المطربة الشعبية رحمة محسن حفلًا غنائيًّا فجر اليوم الجمعة في أحد أماكن السهر الشهيرة.

أول اعتراف أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة، ومسؤول بالخارجية: زوبعة وستنسى

كشف تقرير سري لهيئة رقابية حكومية أمريكية أن وحدات إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، وفق ما نقله مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست.

وزارة الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير

استكملت وزارة الطيران المدني استعداداتها الشاملة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، في إطار استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥.

ممثل أمريكي شهير يقرر التبرع بكليته لشخص غريب (فيديو)

أعلن الممثل الأمريكي الشهير جيسي آيزنبرج، أنه قرر التبرع بكليته لشخص غريب لأغراض خيرية، في لفتة إنسانية وصفها بأنها "أمر بديهي".

الجيزة تواصل تطوير محاور المتحف المصري الكبير استعدادا لاستقبال ملايين الزوار (صور)

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير المُؤدية إليه، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه الكامل واستقبال الزوار من مختلف دول العالم.

عالم المصريات الياباني يوشيمورا: خاطرت بحياتي منقبا ومصر تستحق أن أكرس حياتي لها

روى عالم المصريات الياباني الشهير ساكوجي يوشيمورا، قصته مع الحضارة المصرية القديمة وذلك بعد أن أصبح حديث المصريين بعد عرضه لدعوة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر له غدًا السبت على هيئة مجسَّم تابوت توت عنخ آمون.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية.

الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية، وسعر الأونصة يتجاوز الـ 4 آلاف دولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي مع زيادة الطلب على الذهب بحثًا عن صفقات رابحة وبعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت يقيم فيه المستثمرون تداعيات الاتّفاق التجاري المؤقت بين الصين والولايات المتحدة.

مبعوث ترامب الجديد: لن يكون هناك مكان لأي جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق سلطة الدولة في العراق

أعرب مارك سافايا، المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق، عن تأييده لخطوات القيادة العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبرًا أنها تسير بالبلاد في "الاتجاه الصحيح سياسيًّا واقتصاديًّا".

أبرزها الأهلي ضد المصري، مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز

تنطلق الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز غدًا السبت بثلاث مواجهات بين غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الجونة ضد فاركو، الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية.

مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم نادية الجندي وغسان مسعود (فيديو)

أطلق مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي دورته الثالثة عشرة، الخميس، في الجزائر، بحضور عدد من نجوم وصناع الفن السابع في المنطقة العربية.

زلزال، زوكربيرج يخسر 25 مليار دولار في ساعات ويتراجع إلى خامس أغنى شخص في العالم

شهدت أسهم شركة ميتا هبوطًا حادًا يوم أمس الخميس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج بنحو 25 مليار دولار، ليصبح بذلك خامس أغنى شخص في العالم، بعد أن تجاوزت الخسائر اليومية للشركة التوقعات واعتُبرت الأكبر منذ عام 2022.

فانس يحذر من "كارثة" قد تشهدها أمريكا خلال عطلة "عيد الشكر" (فيديو)

حذر جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، من احتمال اضطراب العطلات إذا امتد الإغلاق الحكومي إلى موسم السفر المزدحم في عطلة عيد الشكر، معتبرًا حدوث ذلك "كارثة".

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

خطوة واحدة تفصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عن المجد العالمي بعد تأهله التاريخي إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر.

