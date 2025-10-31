أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

في أول ظهور لها بعد ضجة الفيديو المسرب، أحيت المطربة الشعبية رحمة محسن حفلًا غنائيًّا فجر اليوم الجمعة في أحد أماكن السهر الشهيرة.

ويأتي هذا الحفل، الأول لرحمة محسن بعد أزمتها الأخيرة والفيديوهات المسربة لها.

رحمة محسن

وتصدرت المغنية الشعبية رحمة محسن، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما تقدَّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء في البلاغ أن المطربة رحمة محسن صوَّرت نفسها في أوضاع اعتبرها مقدِّم البلاغ منافية للآداب العامة، ونشر تلك المقاطع عبر عدد من المنصات، من بينها تطبيق "تليجرام"، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل مع الفنانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال -إن ثبتت صحتها- تمثل مخالفة صريحة لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية فحص مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطربة الشعبية رحمة محسن، لتحديد هوية وملابسات نشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.

تلك الفيديوهات التي جددت، مشكلة صاحبة تريند مفاتيح قلبك معايا المطربة الشعبية رحمة محسن مع أزواجها السابقين لتصبح، تريند مرة أخرى على السوشيال ميديا، بعدما انتشرت لها فيديوهات إباحية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل المحاضر المتبادلة بين المطربة وأزواجها السابقين.



طليق رحمة محسن الأول يتهمها بالخيانة

قام طليق رحمة محسن الأول بتحرير محضر رسمي قديم يخص طليقها الأول بتاريخ 5 أبريل 2022 بقسم شرطة الأهرام بالجيزة، يتهمها فيه بالخيانة الزوجية وإدخال رجل غريب إلى منزل الزوجية أثناء سفره للعمل بالخارج.

س: ما تفصيلات بلاغك؟

ج: هو اللي حصل إني كنت مسافر السعودية خارج البلاد للعمل، وفوجئت بالجيران بيبلغوني أن في شخص يتردد على مسكن الزوجية الكائن بحدائق الأهرام الدور الأول بعد الأرضي شقة، وبيقعد أوقات طويلة حتى الصباح لليوم التالي مع زوجتي والتي أنجبت منها الصغيرة داليدا وعمرها أربعة سنوات وهي دائمًا تتركها عند والدتها.

وتابع، الأمر الذي جعلني أعود من سفري وتوجهت لمسكن الزوجية وتأكدت من الحارس والجيران عن وجود تلك الشخص مع زوجتي فاتصلت بشرطة النجدة وحضرة سيارة النجدة وتقابلت معهم، وصعدنا صحبة الحارس والجيران للشقة وبطرق الباب لم تفتح لنا، وفوجئت أن أحد الجيران يبلغني أنه شاهد شخصًا ينزل من البلكونة على سور العمارة وقام بالتقاط صورة بهاتفه أثناء ذلك ولاذ ذلك الشخص بالفرار، وقمنا بالتوجه صحبة النجدة للقسم لإثبات ذلك واتخاذ اللازم قانونًا.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: النهاردة الساعة 3:30 صباحًا بمسكني بدائرة القسم.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل أمام 3 جيران وحارس العقار.

س: ما الضرر الواقع عليك؟

ج:قيام زوجتي باستغلال عدم وجودي بالمسكن وقيامها بإدخال رجل غريب عنها أجنبيًا، وإقامة علاقة غير مشروعة معه رغم أنها مازالت في عصمتي واتهمها بالخيانة الزوجية.

س: ما صلتك بالمشكو في حقه؟

ج: لا أعرفه ومليش صلة به بس أنا عرفت أنه يدعى"أحمد ا. ن".

س: هل يوجد خلافات سابقة بینكم؟

ج: لا.

س: ما قصدك من أقوالك؟

ج: إثبات الحالة واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقهما.

س: وهل أنت مسئولة عن صحة أقوالك؟

2: أيوة مسئول عن كل كلمة ذكرتها بالمحضر.

س: مطلوب منك التعهد بالمثول أمام النيابة لاستكمال الإجراءات.

ج: أتعهد بذلك.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.



طليق رحمة محسن الثاني وعلاقته بتسريب الفيديوهات

كما نفى أحمد فكري، طليق الفنانة رحمة محسن الثاني، تورطه في تسريب مقاطع فيديو خادشة للحياء تخصه مع زوجته السابقة، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدها بتهمة التشهير وإساءة سمعته.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تزوجها قبل الشهرة وكانت متزوجة قبله، وبعده تزوجت مرة ثالثة، وأشار إلى أنه “من فترة تواصلت معه وكانت عايزة ترجع، وفجأة شاهد السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن قسيمة الجواز بيني وبينها، طب ليه ما طلعتش قسيمة الطلاق؟”.

وأوضح أنه طلقها بسبب سوء سلوكها وعلاقاتها المتعددة، مشيرًا إلى أنه حذرها أكثر من مرة من تصرفاتها، مضيفًا “مش هسيب حقي، ومش هسمح لحد يلوث سمعتي، أنا اتجوزت وعايش حياتي”.

وعلى جانب ذلك حررت الفنانة رحمة محسن بلاغًا رسميًّا ضد طليقها، متهمة إياه بأنه وراء نشر مقاطع فيديو مخلة لها وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت طاهرة محسن، شقيقة الفنانة رحمة محسن، تفاصيل تسريب مقاطع فيديو خادشة للحياء تخص أختها، ومتهمة طليق الأخيرة بتسريبها لأنها كانت موجودة على هاتفه الشخصي، وهو من قام بتصويرها.

وأضافت طاهرة، في تصريحات صحفية، أن شقيقتها تعاني حالة نفسية صعبة بعد انتشار المقاطع، قائلة: “حرام اللي بيحصل معانا، رحمة منهارة جدًا بسبب الفيديوهات دي”.

وأوضحت أن الخلافات بين رحمة وطليقها بدأت منذ فترة، وأنه سبق وأن ابتزها وطلب منها 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر المقاطع، مؤكدة أنه المسؤول الأول عن التسريب.

وأضاف دفاع الفنانة رحمة محسن خلال البلاغ أن المتهم أرسل إليها رسائل من أرقام خارج البلاد عبر تطبيق “واتساب”، تضمنت تهديدات ووعيدًا وإصرارًا على الحصول على المبلغ المالي المطلوب، مؤكدة أن تصرفاته سببت لها ضررًا نفسيًا بالغًا وتهديدًا لسمعتها وحياتها الأسرية والفنية.

وطالبت رحمة في بلاغها النائب العام بـ فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية.

