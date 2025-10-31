موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

خطوة واحدة تفصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عن المجد العالمي بعد تأهله التاريخي إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر.

وتمكَّن الفراعنة الصغار من تحقيق فوز ملحمي على منتخب إسبانيا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي، بعد أداء بطولي، ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل 12-12، إلا أن المنتخب المصري نجح في حسم اللقاء بفضل روح قتالية عالية وأداء جماعي مميز.



ومنتخب مصر لم يعرف طعم الخسارة في هذه النسخة، حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد الفوز على البرازيل وأمريكا والمغرب، ثم واصل التألق بإقصاء إسبانيا من نصف النهائي، ليؤكد أنه المرشح الأقوى لحصد اللقب العالمي.

وفي المقابل اكتسح منتخب ألمانيا نظيره القطري بنتيجة 39-22، ليضرب موعدًا قويًّا مع منتخب مصر في النهائي المنتظر الذي سيجمع اثنين من أقوى المنتخبات في البطولة.



موعد مباراة مصر وألمانيا لكرة اليد في نهائي كأس العالم للناشئين

ويواجه منتخب مصر، نظيره الألماني يوم السبت المقبل 1 نوفمبر، في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة المرتقبة عبر شاشة أون سبورت المصرية والقناة الرياضية المغربية، في بث مباشر لنهاية المشوار المميز للفراعنة الصغار نحو التتويج العالمي.

