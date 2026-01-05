الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 5 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البرتقال أبو سرة: بين 9 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البرتقال الملكي / كيموكوات نحو 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

اليوسفي: بين 5 و13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم، فيتو
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

الجوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الكنتالوب: بين 8 و14 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الكاكا: بين 27 و37 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 50 و70 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم، فيتو
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب أسعار العنب سعر الموز أسعار الموز سعر التين سوق العبور سعر الجوافة سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟

نيويورك تايمز: ترامب ورط أمريكا في حرب أبدية.. ومستشاروه يتجنبون مصطلح "احتلال فنزويلا"

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2025

قنوات عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد

خدمات

المزيد

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية