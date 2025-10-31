مبعوث ترامب الجديد: لن يكون هناك مكان لأي جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق سلطة الدولة في العراق

أعرب مارك سافايا، المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق، عن تأييده لخطوات القيادة العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبرًا أنها تسير بالبلاد في "الاتجاه الصحيح سياسيًّا واقتصاديًّا".



جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث أشار سافايا إلى أن "العراق بدأ يعود للظهور كدولة ذات سيادة"، مشيدًا بجهود "تقليل النفوذ الخارجي، وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الحكومة الشرعية، وفتح الأسواق أمام الشركات الدولية" للمساعدة في إعادة الإعمار.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن "العمل لم يكتمل بعد"، مؤكدًا أن العراق "لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر للبقاء على هذا المسار".

وأكد سافايا موقف حكومة الولايات المتحدة بأنه "لا مكان للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة"، مشيرًا إلى أن استقرار العراق وازدهاره "يعتمدان على وجود قوات أمنية موحدة تحت قيادة حكومة واحدة والقائد الأعلى للقوات المسلحة"، محذرًا من أنه "دون هذه الوحدة، ستظل سيادة العراق وتقدمه في خطر".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن مصالح الشعب العراقي والمنطقة الأوسع "تعتمد على عراق يتمتع بالسيادة الكاملة، خالٍ من التدخل الخارجي الخبيث، بما في ذلك من إيران ووكلائها"، مؤكدا أهمية أن يكون العراق "ملتزمًا بخدمة مواطنيه والعيش في سلام مع جيرانه".

واعتبر أن "الوحدة والتعاون بين السلطات الاتحادية والإقليمية في العراق أمران أساسيان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".

ووصف سافايا العراق بأنه "بلد محوري في المنطقة"، مؤكدًا أنه "يجب أن يلعب دوره الطبيعي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي"، محذرًا من أن "يعود العراق إلى الماضي أو يعتمد نهجًا يعرقل التقدم والوحدة".

وختم المبعوث الأمريكي تصريحه بتأكيد أن مهمته تتمثل في "التواصل مع العراق ودعم سعيه المستمر لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار"، معربا عن التزامه "بتعزيز هذه العلاقة" عندما يتولى دوره كمبعوث خاص.

وشدد على أن أن العراق يبقى "ذا أهمية كبيرة لكل من المنطقة والولايات المتحدة"، وسيستمر "واحدا من أقوى الشركاء وأكثرهم تقديرا لأمريكا.. لنعيد العراق عظيما من جديد".

تعود أصول سافايا إلى العراق حيث ينتمي إلى الطائفة المسيحية الكلدانية ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ليف أند بد" لمنتجات القنب، كذلك لعب سافايا دورًا كبيرًا في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في ولاية ميشيغن حيث ساهم في حصد أصوات المسلمين لصالحه.

ولكن عدم وجود خبرة سياسية لسافايا دفعت الكثيرين للتساؤل عن أسباب اختيار ترامب له وعن صلاحيته للقيام بهذا الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.