الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا

انهيار سقف منزل،
انهيار سقف منزل، فيتو

لقيت 3 شقيقات مصرعهن وأصيبت شقيقتهن الرابعة، منذ قليل، في انهيار سقف غرفة عليهن داخل منزلهن خلال نومهن، في قرية الرواتب، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت يفيد بانهيار سقف غرفة منزل أسفر عن مصرع وإصابة 4 شقيقات في قرية الرواتب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن وتبين مصرع "شهد.م.ع، 12 سنة، وشقيقتيها جنى، 9 سنوات، وياسمين، 4 سنوات، وإصابة شقيقتهن الرابعة 11 سنة.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر وتحرر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا مديرية أمن قنا مستشفي ابوتشت مركز شرطة ابوتشت

مواد متعلقة

إصابة شاب بطلق ناري في قنا

محافظ قنا يفتتح عيادات «الراعي» التخصصية بمدينة نقادة لدعم الخدمات الصحية للمواطنين

تعليم قنا يتابع فعالية البرنامج القومي لتنمية مهارة اللغة العربية

شاشات عرض كبرى بميادين قنا لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة

كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية

جولات تفقدية على المخابز البلدية والأسواق في الإسكندرية

ارتفاع 13 جنيها في الكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

فحص وتفريغ هاتف البلوجر مايا علي بعد ضبطها بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بعد تطبيق التوقيت الشتوي، 8 نصائح من وزارة الصحة للتكيف مع تغيير الساعة والنوم جيدا

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

المزيد
الجريدة الرسمية