كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا

لقيت 3 شقيقات مصرعهن وأصيبت شقيقتهن الرابعة، منذ قليل، في انهيار سقف غرفة عليهن داخل منزلهن خلال نومهن، في قرية الرواتب، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت يفيد بانهيار سقف غرفة منزل أسفر عن مصرع وإصابة 4 شقيقات في قرية الرواتب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن وتبين مصرع "شهد.م.ع، 12 سنة، وشقيقتيها جنى، 9 سنوات، وياسمين، 4 سنوات، وإصابة شقيقتهن الرابعة 11 سنة.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر وتحرر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

