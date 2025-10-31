الجمعة 31 أكتوبر 2025
اليوم، انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات القلعة الحمراء، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات قادمة، وسط أجواء انتخابية مرتقبة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تبدأ علمية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى غلق اللجان في السابعة من مساء اليوم.

المرشحون لانتخابات الأهلي

على منصب الرئيس: محمود الخطيب.

على منصب نائب الرئيس: ياسين منصور.

على منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي.

على منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل، محمد الغزاوي، مهند مجدي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، حسن طنطاوي.

على منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري، رويدا هشام.

والجدير بالذكر أن أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان ومنار سعيد قرارا الانسحاب من السباق الانتخابي للنادي الأهلي عقب تقديمهم أوراق ترشحهم.

الجريدة الرسمية