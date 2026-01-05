البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره وادي دجلة باستاد هيئة قناة السويس في الثامنة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر.

ويحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني المركز الثالث بالمجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ في المركز الخامس للمجموعة برصيد 3 نقاط قبل الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة.

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر



ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

وكانت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء أعلنت حكام مباريات اليوم الإثنين في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

ويشهد اليوم الاثنين 3 لقاءات ’ ففي المجموعة الأولى يستضيف المقاولون العرب فريق غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة وفي نفس التوقيت يلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد في المجموعة الثالثة ’ أما في الثامنة فيواجه البنك الأهلي ضيفه وادي دجلة على ملعب هيئة قناة السويس بالمجموعة الثانية.

الاختيارات جاءت على النحو التالي:

- المقاولون العرب × غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد (مساعدين)، محمد ممدوح (حكمًا رابعًا)، الدولي طارق مجدي ورجب محمد (تقنية الفيديو).

- المصري × سموحة: وائل فرحان (حكمًا للساحة)، عماد فرج وأحمد زغلول (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا)، الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

- البنك الأهلي × وادي دجلة: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة)، طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين)، جبل السيد (حكمًا رابعًا)، خالد الغندور ومحمود حسين (تقنية الفيديو).

