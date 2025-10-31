ممثل أمريكي شهير يقرر التبرع بكليته لشخص غريب (فيديو)

أعلن الممثل الأمريكي الشهير جيسي آيزنبرج، أنه قرر التبرع بكليته لشخص غريب لأغراض خيرية، في لفتة إنسانية وصفها بأنها "أمر بديهي".

وقالت قناة "توداي" التي أجرت مقابلة مع آيزنبرج: "لطالما كان جيسي آيزنبرج من أشدِّ المتبرعين بالدم، ولكنه الآن يُقدِّم تبرعه بمستوىً آخر بالتبرع بإحدى كليتيه لشخصٍ غريب".



من جهته، قال الممثل الشاب: "سأتبرع بكليتي بعد 6 أسابيع. سأفعل ذلك فعلًا"، لافتًا إلى أن ذلك نابع من "نكران الذات"، حسب تعبيره.

وعندما سئل الممثل البالغ من العمر 42 عامًا عن سبب قراره قال: "لا أعرف السبب، لكن يبدو أنني أُصبت بهوس التبرع بالدم. سأقوم بتبرع طوعي بدافع إنساني في منتصف ديسمبر، وأنا متحمِّس جدًّا لذلك".

التبرع الإيثاري

ويعرف "التبرع الإيثاري" بأنه تبرع شخص بكليته لشخص لا يعرفه، مصاب بمرض كلوي متقدم، وفقًا لمؤسسة (RWJ Barnabas Health).

ويُعرف هؤلاء الأفراد باسم المتبرعين غير الموجهين بالكلى، لأنها ليست مخصصة لفرد معين من العائلة أو صديق أو شخص يعرفه شخصيًا ويحتاج إلى كلية.

وأضاف آيزنبرج: "هي خطوة آمنة وخالية من المخاطر، ضرورية للغاية. أعتقد أن الناس سيدركون أنه قرار بديهي، إذا كان لديهم الوقت والرغبة".

ووفقًا لمعلومات من إدارة الموارد والخدمات الصحية، هناك نقص في متبرعي الأعضاء في الولايات المتحدة.

وذكرت المعلومات أن حوالي 90 ألف شخص على قائمة انتظار زراعة الكلى منذ سبتمبر 2024.

يذكر أن آيزنبرج معروف بأدواره في فيلمي "الشبكة الاجتماعية" (The Social Network) و"الآن أنت تراني" (Now You See Me).

