فانس يحذر من "كارثة" قد تشهدها أمريكا خلال عطلة "عيد الشكر" (فيديو)
حذر جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، من احتمال اضطراب العطلات إذا امتد الإغلاق الحكومي إلى موسم السفر المزدحم في عطلة عيد الشكر، معتبرًا حدوث ذلك "كارثة".
وحثَّ نائب الرئيس الأمريكي، في تصريح له أدلى به للصحفيين، بعد اجتماع في البيت الأبيض، الديمقراطيين على تقديم الدعم اللازم لإعادة الأنشطة الحكومية.
وقال فانس بعد لقاء مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي (أمريكان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) والنقابات ومسؤولين آخرين في قطاع الطيران، إن الإغلاق الحكومي حتى أواخر نوفمبر ربما يؤدي إلى غياب الموظفين لفترات أطول وامتداد طوابير الأمن وتأخير الرحلات الجوية.
وأضاف فانس: "قد تكون كارثة. ربما يصبح الأمر كذلك حقًا؛ لأننا في هذه المرحلة نتحدث عن أشخاص فاتتهم 3 رواتب... كم منهم لن يحضر إلى العمل؟".
من جهته، طالب البيت الأبيض على لسان شركات الطيران ومراقبي الحركة الجوية وجمعيات الطيارين، الديمقراطيين، بوقف الإغلاق الحكومي تلافيًا للتداعيات المحتملة.
وحثت "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز"، الكونجرس، على إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت للسماح بعودة الخدمات والأنشطة الحكومية ومواصلة المناقشات بعد الخلافات السياسية.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 30 يومًا أدى إلى زيادة في تأخير الرحلات الجوية؛ بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.
