فانس يحذر من "كارثة" قد تشهدها أمريكا خلال عطلة "عيد الشكر" (فيديو)

حذر جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، من احتمال اضطراب العطلات إذا امتد الإغلاق الحكومي إلى موسم السفر المزدحم في عطلة عيد الشكر، معتبرًا حدوث ذلك "كارثة".

وحثَّ نائب الرئيس الأمريكي، في تصريح له أدلى به للصحفيين، بعد اجتماع في البيت الأبيض، الديمقراطيين على تقديم الدعم اللازم لإعادة الأنشطة الحكومية.

VP Vance slams Senate Democrats for their failure to negotiate and reopen the government for the American people:



“They are trying to take a hostage, and we can't reward that behavior...That's how a child behaves. That is not how a responsible governing party behaves.” pic.twitter.com/jKj3VnPcvc — Vice President JD Vance (@VP) October 30, 2025





وقال فانس بعد لقاء مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي (أمريكان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) والنقابات ومسؤولين آخرين في قطاع الطيران، إن الإغلاق الحكومي حتى أواخر نوفمبر ربما يؤدي إلى غياب الموظفين لفترات أطول وامتداد طوابير الأمن وتأخير الرحلات الجوية.

وأضاف فانس: "قد تكون كارثة. ربما يصبح الأمر كذلك حقًا؛ لأننا في هذه المرحلة نتحدث عن أشخاص فاتتهم 3 رواتب... كم منهم لن يحضر إلى العمل؟".

من جهته، طالب البيت الأبيض على لسان شركات الطيران ومراقبي الحركة الجوية وجمعيات الطيارين، الديمقراطيين، بوقف الإغلاق الحكومي تلافيًا للتداعيات المحتملة.

🚨 AIRLINES, AIR TRAFFIC CONTROLLERS & PILOT ASSOCIATIONS CALL ON DEMOCRATS TO OPEN THE GOVERNMENT. ✈️



"Say yes to that Clean CR, get this thing back on track, and restore the confidence to the American public as we go into this very busy holiday season." pic.twitter.com/giS9PVEXSx — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025



وحثت "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز"، الكونجرس، على إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت للسماح بعودة الخدمات والأنشطة الحكومية ومواصلة المناقشات بعد الخلافات السياسية.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 30 يومًا أدى إلى زيادة في تأخير الرحلات الجوية؛ بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.