وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أعلن المخرج حسني صالح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدته.

وقال المخرج حسني صالح: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي، برجاء الدعاء لها بالرحمة.

وتابع: صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بجامع مستشفى المقاولون العرب، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن.

وفي وقت سابق كان قد رد المخرج حسني صالح على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي انتقد خلالها نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية، مؤكدًا أن مصر ستظل منبع الفن واللغة.

وكتب صالح عبر حسابه على "فيسبوك":"سخرية الفنان سلوم من معظم ممثلي مصر في اللغة العربية غير مقبولة، وأحب أوضح لك أن أعظمكم وأهمكم يبدون أقزامًا بجانب محمد رياض، أحمد عبد العزيز، كمال أبو ريا، مفيد عاشور، وأيمن عزب، بل إن جميع طلبة معهد التمثيل في مصر يجيدون اللغة العربية بشكل أفضل. ولو بدأت أعدد لك أسماء ممثلين مصريين يتفوقون في اللغة، فلن تكفيني الصفحات. لذا أنصحك أن تبتعد عن الغرور والصلافة، فمصر كانت وما زالت منبع الفن واللغة وكل شيء."

وكان سلوم حداد قد أثار الجدل بعد تداول مقطع فيديو له عبر منصة "إكس"، أشار فيه إلى أن "الممثلين المصريين يعانون من مشكلة في التحدث باللغة العربية الفصحى"، موضحًا أن الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث فقط هما من كانا يجيدان نطقها بإتقان.

