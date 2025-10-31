الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجيزة تواصل تطوير محاور المتحف المصري الكبير استعدادا لاستقبال ملايين الزوار (صور)

محافظة الجيزة، فيتو
تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير المُؤدية إليه، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه الكامل واستقبال الزوار من مختلف دول العالم.

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المشروعات الجارية تشمل توسعة ورفع كفاءة الطرق، وتطوير الأرصفة، وتحسين الإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري، بما يتماشى مع الطابع الجمالي للمتحف المصري الكبير والمنطقة السياحية المحيطة به.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمناطق السياحية وتعزيز الحركة المرورية، بما يسهل وصول السائحين والزائرين إلى المتحف، الذي يُعد أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم.

كما وجَّه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، خاصة مع قرب افتتاح المتحف الذي يمثل أيقونة جديدة للسياحة المصرية.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير – خاصة طريق الفيوم، طريق الدائري، ومحور الزمر – أعمال تطوير مكثفة تهدف إلى تحسين السيولة المرورية وربط المتحف بشبكة الطرق الرئيسية في المحافظة.

الجريدة الرسمية