مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية وجاءت المواجهات كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
خيتافي ضد جيرونا - 10 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
أوجسبورج ضد دورتموند - 9:30 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الأخدود ضد النجمة - 3:40 عصرًا - قناة ثمانية 1.
الهلال ضد الشباب - 4:50 مساءً - قناة ثمانية 1.
الاتفاق ضد الحزم - 7:30 مساءً - قناة ثمانية 2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
إسطنبول باشاكشهير ضد كوجالي سبور - 7 مساءً.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
سبورتينج لشبونة صد ألفيركا - 10:15 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
بني ياس ضد دبا الفجيرة - 3 عصرًا - قناة أبو ظبي الرياضية 1.
خورفكان ضد الوصل - 5:45 مساءً - قناة أبو ظبي الرياضية 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري
العربي ضد الشحانية - 4:30 مساءً
الوكرة ضد نادي قطر - 6:30 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ”
الاتصالات ضد المنصورة - 2:30 مساءً
بروكسي ضد طنطا - 2:30 مساءً
الترسانة ضد بلدية المحلة - 7:00 مساءً
