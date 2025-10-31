الجمعة 31 أكتوبر 2025
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية وجاءت المواجهات كالتالي:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي ضد جيرونا - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

أوجسبورج ضد دورتموند - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود ضد النجمة - 3:40 عصرًا - قناة ثمانية 1.

الهلال ضد الشباب - 4:50 مساءً - قناة ثمانية 1.

الاتفاق ضد الحزم - 7:30 مساءً - قناة ثمانية 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

إسطنبول باشاكشهير ضد كوجالي سبور - 7 مساءً.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

سبورتينج لشبونة صد ألفيركا - 10:15 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

بني ياس ضد دبا الفجيرة - 3 عصرًا - قناة أبو ظبي الرياضية 1.

خورفكان ضد الوصل - 5:45 مساءً - قناة أبو ظبي الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

العربي ضد الشحانية - 4:30 مساءً

الوكرة ضد نادي قطر - 6:30 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ”

الاتصالات ضد المنصورة - 2:30 مساءً

بروكسي ضد طنطا  - 2:30 مساءً

الترسانة ضد بلدية المحلة - 7:00 مساءً

الجريدة الرسمية