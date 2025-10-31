أبرزها الأهلي ضد المصري، مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز غدًا السبت بثلاث مواجهات بين غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الجونة ضد فاركو، الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل الجولة يوم الأحد بأربعة مواجهات بين بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، الزمالك ضد طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت، الأهلي ضد المصري.

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بمواجهات وادي دجلة ضد حرس الحدود، زد ضد البنك الأهلي، المقاولون ضد سموحة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري

السبت 1 نوفمبر 2025

غزل المحلة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

الجونة ضد فاركو - 8 مساءً

الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً

الزمالك ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 8 مساءً

الأهلي ضد المصري - 8 مساءً



الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً

زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً

المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

