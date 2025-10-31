مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم نادية الجندي وغسان مسعود (فيديو)

أطلق مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي دورته الثالثة عشرة، الخميس، في الجزائر، بحضور عدد من نجوم وصناع الفن السابع في المنطقة العربية.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الفنانة نادية الجندي، والمخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثل السوري غسان مسعود.



وكشفت نادية الجندي في كلمة قصيرة بعد تسلمها التكريم عن مشاركتها في بداية مشوارها الفني في فيلم (جميلة) للمخرج يوسف شاهين، الذي جسد قصة حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

وقالت: "أول بدايتي الفنية في السينما وأنا تلميذة في المدرسة، قدمت دور مناضلة جزائرية في فيلم (جميلة بوحيرد).. كان لي الشرف، وحاجة من الحاجات اللي أعتز بها جدًّا في بدايتي السينمائية".



شمل حفل الافتتاح التعريف بالأفلام المشاركة في المهرجان ولجان التحكيم، كما قدمت المغنية الجزائرية رجاء مزيان فقرة فنية قصيرة.

يعرض المهرجان الممتد حتى الخامس من نوفمبر أكثر من 60 فيلمًا من بينها 10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، و14 فيلمًا بمسابقة الفيلم القصير.

كما يخصص المهرجان قسما للتعريف بالأفلام الجزائرية بعنوان (بانوراما السينما الجزائرية)، وقسما آخر للأفلام الفلسطينية بعنوان (فلسطين إلى الأبد)، إلى جانب قسم خاص بالأفلام المعنية بقضايا البيئة.

وينظم المهرجان جلسة حوارية مع المخرج الجزائري مرزاق علواش، وجلسة أخرى مع المونتير اليوناني يورجوس لومبرينوس.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.