أفضل طريقة لقلي الطعام بدون أضرار على الصحة

القلى من طرق الطهى التى يزداد الإقبال عليها من الكبار والصغار، لأن الطعام المقلي مذاقه شهى خاصة البطاطس والدجاج.

ورغم المذاق اللذيذ للطعام المقلي، إلا أن الأطباء يحذرون منه لأن تسخين الزيت ينتج عنه مواد ضارة تؤثر على صحة الجسم بشكل عام ويزيد فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة.

يقول الدكتور مجدى نزيه، استشارى التغذية العلاجية: إنه مسموح بالطعام المقلى ولكن ليس يوميا حيث يمكن تقديمه مرة فى الأسبوع ليس أكثر، والأهم من ذلك اتباع طرق قال صحية لا تضر بالصحة.

الطريقة الصحيحة لقلى الطعام

وأضاف نزيه، أنه يجب عند قلى الطعام استخدام مقلاة نظيفة ليس عليها أى أثر للزيت وتكون مغسولة ومجففة جيدا لأن الرواسب على مقلاة الطعام هى أساس أمراض السرطان التى تسببها المقليات، لذا يجب عند القلى استخدام مقلاة نظيفة تمام من الداخل ومن الخارج.

قلى الطعام

وتابع: بعدها نضع بها الزيت وعليه نقطة مياة، ثم نرفع المقلاة على النار وبعد أن يهدأ صوت الزيت نضع الطعام لقليه، فنقطة المياه التى وضعناها تبرد الزيت وتجعل الطعام لا يشربه، كما تحافظ على الزيت من الاحتراق، وبعد نهاية القلى نرفع المقلاة من على النار ونتركه الزيت يبرد تماما، ثم نصفيه ونحفظه فى برطمان زجاجي ونضعه بالثلاجة، ثم نغسل المقلاة جيدا من الداخل والخارج وتجفيفها ونتركها للاستعمال القادم وهكذا، فهذا يضمن عدم تراكم أي دهون أو رواسب عليها.

مخاطر عدم نظافة مقلاة الطعام

وحذر استشارى التغذية العلاجية، من طاسة المقلية التى تستخدمها معظم ربات البيوت التى حولها سواد وللأسف هذه المقلاة سبب فى انتشار الأمراض الخبيثة لذا يجب التخلص منها حفاظا على صحة أفراد الأسرة.

