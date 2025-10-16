الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أفضل طريقة لقلي الطعام بدون أضرار على الصحة

قلي الطعام
قلي الطعام

القلى من طرق الطهى التى يزداد الإقبال عليها من الكبار والصغار، لأن الطعام المقلي مذاقه شهى خاصة البطاطس والدجاج.

ورغم المذاق اللذيذ للطعام المقلي، إلا أن الأطباء يحذرون منه لأن تسخين الزيت ينتج عنه مواد ضارة تؤثر على صحة الجسم بشكل عام ويزيد فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة.

يقول الدكتور مجدى نزيه، استشارى التغذية العلاجية: إنه مسموح بالطعام المقلى ولكن ليس يوميا حيث يمكن تقديمه مرة فى الأسبوع ليس أكثر، والأهم من ذلك اتباع طرق قال صحية لا تضر بالصحة.

الطريقة الصحيحة لقلى الطعام 

وأضاف نزيه، أنه يجب عند قلى الطعام استخدام مقلاة نظيفة ليس عليها أى أثر للزيت وتكون مغسولة ومجففة جيدا لأن الرواسب على مقلاة الطعام هى أساس أمراض السرطان التى تسببها المقليات، لذا يجب عند القلى استخدام مقلاة نظيفة تمام من الداخل ومن الخارج.

قلى الطعام 
قلى الطعام 

وتابع: بعدها نضع بها الزيت وعليه نقطة مياة، ثم نرفع المقلاة على النار وبعد أن يهدأ صوت الزيت نضع الطعام لقليه، فنقطة المياه التى وضعناها تبرد الزيت وتجعل الطعام لا يشربه، كما تحافظ على الزيت من الاحتراق، وبعد نهاية القلى نرفع المقلاة من على النار ونتركه الزيت يبرد تماما، ثم نصفيه ونحفظه فى برطمان زجاجي ونضعه بالثلاجة، ثم نغسل المقلاة جيدا من الداخل والخارج وتجفيفها ونتركها للاستعمال القادم وهكذا، فهذا يضمن عدم تراكم أي دهون أو رواسب عليها.

مخاطر عدم نظافة مقلاة الطعام 

وحذر استشارى التغذية العلاجية، من طاسة المقلية التى تستخدمها معظم ربات البيوت التى حولها سواد وللأسف هذه المقلاة سبب فى انتشار الأمراض الخبيثة لذا يجب التخلص منها حفاظا على صحة أفراد الأسرة.

txt

استشاري: السمن البلدي والبيض والكبدة لا ترفع الكوليسترول بالدم

txt

الصحة: إقرار ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر لمكافحة السمنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قلي الطعام أفضل طريقة لقلى الطعام المقليات مقلاة الطعام صحة الصحة الدكتور مجدي نزيه

مواد متعلقة

انخفاض جديد في الذرة وعباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

وجبات خفيفة مسائية لا تزيد الوزن وتساعد على نوم هادئ

أبرزها السمنة ومشاكل التنفس والقلب، 7 مخاطر للنوم على البطن

السمنة عند الأطفال خطر يهدد صحة الأجيال القادمة.. النمط الغذائي السيئ وقلة الحركة «أبرز الأسباب».. ممارسة الرياضة الحل الأمثل.. وأطباء يحذرون: مراقبة الوزن ضرورة لا ترف

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية