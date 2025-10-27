طريقة عمل مافن البيض لإفطار لذيذ ومميز

طريقة عمل مافن البيض، مافن البيض من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة أثناء اليوم.

وطريقة عمل مافن البيض، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البروتينات والخضراوات، ومناسب للانش بوكس المدرسة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مافن البيض.

مكونات عمل مافن البيض:-

6 بيضات متوسطة الحجم

ربع كوب من الحليب يمكن استخدام حليب نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان

نصف كوب من الجبن المبشور شيدر أو مودزاريلا حسب الرغبة

نصف كوب من الفلفل الألوان المفروم

نصف كوب من السبانخ المفرومة أو الكرنب الصغير

ربع كوب من البصل المفروم

ربع كوب من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة من البابريكا أو الزعتر الجاف اختياري لإضافة نكهة مميزة

قليل من الزيت أو الزبدة لدهن قوالب المافن

طريقة عمل مافن البيض

طريقة عمل مافن البيض:-

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قوالب المافن بقليل من الزيت أو استخدمي أوراق الخبز المخصصة لتجنب الالتصاق.

في وعاء عميق، اخفقي البيض جيدا باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى يصبح الخليط متجانس.

أضيفي الحليب، والملح، والفلفل، والبهارات إن وجدت واخلطي المكونات جيدا.

أضيفي الخضروات المقطعة الفلفل، والسبانخ، والطماطم، والبصل إلى خليط البيض وقلبي برفق.

ثم أضيفي الجبن المبشور وحركي المزيج حتى تتوزع المكونات بالتساوي.

وزعي الخليط داخل قوالب المافن، بحيث تملأ كل حفرة حتى ثلاثة أرباعها فقط، لأن الخليط سينتفخ أثناء الخبز.

أدخلي القوالب إلى الفرن لمدة 18 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون وتتماسك المافن تماما.

اتركي المافن يبرد قليلا لمدة 5 دقائق قبل إخراجه من القوالب.

قدميه دافئ مع الخبز المحمص أو السلطة أو كوب من العصير الطازج.

لنجاح الوصفة يمكنك إضافة اللحم المقدد أو الدجاج المفروم أو التونة لزيادة القيمة البروتينية.

لا تفرطي في الخبز حتى لا يجف المافن، يجب أن يبقى طري من الداخل.

يمكن حفظ مافن البيض في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام داخل علبة محكمة الإغلاق، وتسخينه قبل التقديم.

إذا رغبتى في تحضيره بشكل نباتي، استبدلي البيض بـ “بديل البيض النباتي” أو خليط من الحمص المطحون والماء.

يمكن تجميد المافنز لمدة تصل إلى شهر، ثم تسخينها في الميكروويف عند الحاجة.

فوائد مافن البيض الصحية

يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعزز الشعور بالشبع ويدعم بناء العضلات.

غني بالخضروات التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

خفيف على المعدة وقليل السعرات، مما يجعله خيار مثالي للرجيم.

يمكن تحضيره بعدة نكهات لتجنب الملل من الإفطار التقليدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.