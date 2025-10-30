الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنظم ملتقى وطنيا للاحتفال بانتصارات أكتوبر

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الملتقى الوطني بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر العظيم تحت عنوان "تحديات مصر في الفترة الراهنة وآثارها على الاستثمار".

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: “إن نصر أكتوبر لا يزال يلهمنا في مسيرتنا نحو المستقبل، حيث يستلهم العاملون في الدولة هذه التجربة المبهرة في عملهم، لتحقيق العبور الثاني لمصر لتحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، التي وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والتي لا تقل صعوبة عن تحديات الماضي”.

تهيئة بيئة استثمارية جذابة تقوم على الشفافية

وأوضح هيبة، أن الهيئة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة استثمارية جذابة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي وعالمي.

من جانبه قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إن انتصار أكتوبر العظيم جسد أسمى معاني العزيمة والإصرار والوحدة الوطنية وهي القيم ذاتها التي تستلهمها مصر اليوم في سعيها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وما يدفعها للاستثمار في البناء والإصلاح.

نصر أكتوبر العظيم

وشهدت جلسات الملتقى محاضرة قيمة ألقاها اللواء أ.ح سمير فرج، تناولت الدروس الاستراتيجية المستفادة من نصر أكتوبر العظيم وأثرها في دعم روح العمل الوطني ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، مبينا أن ما يشهده العالم من تطورات وأحداث طارئة، فرضت تحديات ضخمة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر، رغم تأثرها بالتوترات الإقليمية والدولية، التزمت بمسؤولياتها التنموية محليًّا وإقليميًّا.

