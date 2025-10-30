الخميس 30 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني

سعر الدينار البحريني، شهد سعر الدينار البحريني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.29 جنيها للشراء، و125.65 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر  QNB نحو 122.24 جنيها للشراء، و125.46جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك القاهرة نحو 124.70 جنيها للشراء، و125.63  جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني 


الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

عشرون دينارًا: باللون الأزرق الداكن، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.


العملات المعدنية:
توجد بفئات 5، 10، 25، 50، و100 فلس، وتُصنع من معادن مثل النيكل والنحاس والبرونز، وتحمل رموزًا وطنية وشعارات الدولة.


الدينار البحريني في السوق

يُعتبر الدينار البحريني من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، إذ يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت تقريبًا، مما يمنحه استقرارًا كبيرًا في أسواق الصرف.
ويُستخدم الدينار في جميع التعاملات المحلية، كما يُقبل في العديد من المعاملات الإقليمية نظرًا لقوة الاقتصاد البحريني ومكانته في الخليج العربي.

كما يلعب الدينار دورًا مهمًا في القطاع المالي والمصرفي الخليجي، خاصة أن البحرين تُعد مركزًا ماليًا رئيسيًا في المنطقة وتحرص السلطات النقدية في البحرين على تحديث تصاميم العملة بشكل دوري، وإضافة تقنيات أمنية حديثة لحمايتها من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الرقمية.

