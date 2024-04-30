بنك فيصل يقدم لعملائه خدمات بنكية بدون إثبات مصدر دخل

أعلن بنك فيصل إمكانية استفادة عملائه حاليا بالعديد من الخدمات البنكية بدون إثبات مصدر دخل.

وأوضح بنك فيصل، أن ذلك الأمر يتم من خلال حسابات الشمول المالي المتاحة طوال العام حساب "شباب فيصل"، حساب "باب رزق " وحساب "أهالينا".

محفظة فيصل كاش

علق العديد من عملاء بنك فيصل الإسلامي على عدم إمكانية تحميل الايصال بعد السداد في محفظة فيصل كاش.

وفي تعليقات عديدة لعملاء البنك على أحد منشوراته في صفحة الفيسبوك الرسمية أكد مسئولون الصفحة، انهم سيعرضون اراء العملاء بخصوص الأمر على إدارة البنك.

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محفظة فيصل كاش

وفى سياق متصل، أعلن بنك فيصل الإسلامي، أنه تم تعديل حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش".

وقال البنك في رسالة لعملائه مؤخرا إنه تم تعديل حدود المحفظة لتصبح كالتالي:

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- حد التعامل اليومي: 60 ألف جم

- حد التعامل الشهري: 200 ألف جم

- رصيد المحفظة لا يتعدى 60 ألف جم

خدمات بنك فيصل لذوي الهمم

واعتمد بنك فيصل عدد من الخدمات الخاصة لعملائه من ذوي الهمم.

وشملت قائمة الخدمات التي تم تخصيصها من مسئولي بنك فيصل لذوي الاحتياجات ما يلي:

تخصيص 18 فرعا مجهزا بشكل كامل لاستقبال ذوي الهمم.

إتاحة خدمة الصراف الآلي المتكلم على حوالي 60 ماكينة من شبكة الصراف الآلي.

وجاءت هذه الخطوة من البنك بهدف دعم استقلالية وخصوصية عملائنا ممن يواجهون تحديات بصرية، حيث تساعدهم أجهزة الصراف الآلي الناطقة على إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المالية بسهولة ويسر، مثل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، ويمكنهم استخدام هذه الخاصية ببساطة عن طريق لوحة المفاتيح المصممة بطريقة برايل.

كما تم عمل ممر مخصص لذوي الهمم لسهولة الوصول إلى الماكينة والتعامل معها.

وقام البنك بإضافة خدمة جديدة خاصة بذوي الهمم تحت مسمى «ضيوف فيصل»، بحيث يستطيع أصحاب الهمم الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى أي من فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعمًا لهم وتيسيرًا عليهم.

قرض أصحاب المشروعات من بنك فيصل

ومن جانب آخر، يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرضًا جديدًا يحمل اسم «طاقة إنتاجية» لعملائه من أصحاب المشروعات.

ويتميز القرض بتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية.

وتشمل قائمة خصائص القرض ما يلي:

تمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية.

-التمويل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.

-المنتج مخصص للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جم فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم.