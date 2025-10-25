منها زيادة إنتاج وتعويضات حال النفوق، عبد العزيز السيد يكشف مميزات صندوق التأمين على الماشية

شدد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو اللجنة الإعلامية لصندوق التأمين على الماشية، على أهمية أن يستفيد مربي الماشية من خدمات الصندوق التي يقدمها للمربين، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ودعم المربي.

تكثيف الحملات التوعوية والإرشادية لصغار المنتجين

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أنه سيتم تكثيف الحملات التوعوية والإرشادية لصغار المنتجين في المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة الإعلامية الخاصة بصندوق التأمين على الماشية، تم تشكيلها بقرار وزير الزراعة، ويرأسها اللواء إيهاب صابر، وتتكون اللجنة من عضوية كل من رئيس شعبة الثروة الداجنة، رئيس شعبة القصابين، ونقيب الفلاحين، ونائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، وكل عضو يتحدث في مجاله.

وأضاف أن الهدف من تشكيل اللجنة؛ مناقشة المشكلات المتواجدة في الحقل المصري، سواء الإنتاج الحيواني الذي نوليه اهتمامًا كبيرًا، لأن مصر لديها عجز يصل لـ 40% تقريبًا، ونحن نهتم بصغار المنتجين الذين يمثلون 80% من إنتاج الثروة الحيوانية وهم من يمتلك رأس وحتى 5 رؤوس، كما يمثل صغار المنتجين في الثروة الداجنة نحو 70%.

وأشار إلى أنهم منوطين بتوضيح دور الصندوق بشأن التأمين على الماشية، بتعريف المربين بهدف الصندوق الخاص بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على عدد الرؤوس، إذ يحصل المربي على التحصينات والإرشادات وسبل التوعية اللازمة، إضافة إلى حصة من الردة والتلقيح الصناعي.

وقال «السيد» إن التحصينات مجانية، ويحصل المربي على خدمات الصندوق نظير التأمين بـ 1% من قيمة الماشية، وكل هذه التحركات من أجل دعم المربي، وزيادة الطاقة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وهذه هو الهدف الأسمى للصندوق.

وأوضح أن وزارة الزراعة والصندوق يقدمان كل الدعم مع تسهيل الإجراءات لدعم صغار المنتجين، وهناك حملات توعوية تقوم بها اللجان التي تتكون من الطب البيطري ومعهد صحة الحيوان والصندوق والطب البيطري في المحافظات، هذه الحملات تجوب القرى في طول وعرض البلاد، للتوعية والإرشاد وايضًا لتشجيع المربين على التأمين على ماشيتهم.

وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتعويض بنسبة 100% من قيمة الرأس في حالة النفوق، طالما أنه التزم بالتعليمات وإعطاء التحصينات واتبع الإرشادات، فالصندوق يبذل مجهود أكبر بهدف التوعوية للمربين، وحثهم على الانضمام للصندوق خاصة مع توفير التحصينات اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية، والحكومة رصدت مبالغ مالية كبيرة لذلك، والهدف هو زيادة الطاقة الإنتاجية بتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وألمح إلى أن الصندوق له فروع في كل المحافظات، داخل مديريات الطب البيطري التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد؛ إنه ليس معنى أن الصندوق يولي اهتمامًا رئيسيًا بدعم صغار المنتجين بأنه لا يهتم بكبار المربين وأصحاب المزارع، فنحن نعضد كل المربين ولدينا استعداد للتأمين على الجميع، وهذا مهم للمربي قبل الدولة، وإذ واجه المربي أي خلل في أي جزئية في قريته، فعليه بالاتصال بالصندوق مباشرة أو بأحد أعضائه، ولدينا استعداد لحل أي مشكلة، وأنه من المقرر أن نرافق الحملات التي ستتوجه للمديريات والقرى خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.