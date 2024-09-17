البنك المركزي المصري يشارك في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تطلقها اليوم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتقديم برامج وأنشطة وخدمات متنوعة للتيسير على المواطنين في كافة المحافظات.

وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: "البنك المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين".

وتشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم كالاتي:

مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بالتعاون مع وزارة الصحة و"صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.

مبادرة "تطوير المستشفيات الجامعية" من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.

إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.

مبادرة "صحتك امانة" بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.

المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.

مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.



وتمتد مشاركة البنك المركزي في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتتضمن العديد من الأنشطة يتم تنفيذها من خلال قطاع الشمول المالي، ومنها فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024، وكذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة "حياه كريمة"، والتي يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج فروعها في كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضًا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة.