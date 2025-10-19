الأحد 19 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والجلوتين والذرة تواصل الانخفاض

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، الذرة برازيلي نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق.

وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11600 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 828 جنيها، بانخفاض 39 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1700 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14630 جنيها، بانخفاض 387 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20100 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، كسب صويا مستورد نحو 20100 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر  طن الردة نحو 12300 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعرها السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13800 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعرها السابق.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن، بارتفاع 500 جنيه عن سعرها السابق، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

