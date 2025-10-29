الأربعاء 29 أكتوبر 2025
وزير قطاع الأعمال يبحث مع نقيب أطباء الأسنان سبل التعاون المشترك

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور محمد أحمد، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية.

تم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير منظومة إنتاج أدوية ومستلزمات طب الأسنان، وضمان تأمين احتياجات السوق المحلي منها بجودة وكفاءة عالية، بما يضمن استمرارية الإمداد بمنتجات آمنة وفعالة تلبي احتياجات الأطباء والمرضى على حد سواء، وذلك من خلال شركات القابضة للأدوية التابعة للوزارة.

 

شركة الإسكندرية للأدوية

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج، بما يواكب المعايير العالمية في الجودة والسلامة، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق من الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة والنقابات المهنية. وأضاف الوزير أن شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، تعد أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، مشددًا على أهمية توفير مخزون استراتيجي من بنج الأسنان ومستلزماته لتلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستمرة ومستقرة.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان عن تقديره لاهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم وتطوير صناعة أدوية ومستلزمات الأسنان، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي.

الجريدة الرسمية