الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدون تدخل بشري، قصر العيني يستخدم الذكاء الاصطناعي في معمل التحاليل المركزي

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، فيتو
ads

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في معمل التحاليل المركزي بالمستشفى بدون تدخل بشري لسرعة إنجاز النتائج.

وأوضح أن هذا المعمل أدى إلى تسهيل وتسريع وصول نتائج التحاليل إلى المرضى بسبب دخول العينات إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي وخروج النتائج من دون تدخل بشري.

وأكد أهمية ميكنة المنظومة الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي يخدم المرضى.

ولفت عميد طب قصر العيني إلى إنشاء غرف عمليات إنقاذ المريض في مدخل مستشفى الطوارئ بقصر العيني، تهدف إلى  إنقاذ الحالات التي تحتاج إلى التدخل السريع.

500 ألف مريض يترددون سنويا على طواريء قصر العيني

وقال صلاح في تصريحات صحفية أن حوالي 500 ألف مريض يترددون على مستشفى الطوارئ بقصر العيني سنويًّا، بمعدل 1700 مريض يوميًا.

وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحتوي على جهاز أشعة رنين مغناطيسي بالإضافة إلى جهازين للأشعة المقطعية.

وأكد أن تطوير مستشفى الطوارئ جرى من خلال فوائد كل الأجهزة بهدف تقليل  فترات الإقامة، موضحا أنها تحتوي على 118 سريرًا لكل منها وظيفة وليست للإقامة ولكن للدوران السريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني الذكاء الاصطناعي مستشفى الطوارئ بقصر العيني

مواد متعلقة

اختيار عميد طب قصر العيني ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

وول ستريت: موجة تسريحات جماعية تضرب كبرى الشركات الأمريكية مع صعود الذكاء الاصطناعى

الأكثر قراءة

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حافظة ومش مذاكرة، هالة سرحان تعلق على إحراجها لمراسلة لبنانية في منتدى الإعلام (فيديو)

الرئيس مصدوم، أكثر من 120 قتيلا في "أعنف عملية" للشرطة بتاريخ البرازيل

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية