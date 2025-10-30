بدون تدخل بشري، قصر العيني يستخدم الذكاء الاصطناعي في معمل التحاليل المركزي

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في معمل التحاليل المركزي بالمستشفى بدون تدخل بشري لسرعة إنجاز النتائج.

وأوضح أن هذا المعمل أدى إلى تسهيل وتسريع وصول نتائج التحاليل إلى المرضى بسبب دخول العينات إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي وخروج النتائج من دون تدخل بشري.

وأكد أهمية ميكنة المنظومة الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي يخدم المرضى.

ولفت عميد طب قصر العيني إلى إنشاء غرف عمليات إنقاذ المريض في مدخل مستشفى الطوارئ بقصر العيني، تهدف إلى إنقاذ الحالات التي تحتاج إلى التدخل السريع.

500 ألف مريض يترددون سنويا على طواريء قصر العيني

وقال صلاح في تصريحات صحفية أن حوالي 500 ألف مريض يترددون على مستشفى الطوارئ بقصر العيني سنويًّا، بمعدل 1700 مريض يوميًا.

وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحتوي على جهاز أشعة رنين مغناطيسي بالإضافة إلى جهازين للأشعة المقطعية.

وأكد أن تطوير مستشفى الطوارئ جرى من خلال فوائد كل الأجهزة بهدف تقليل فترات الإقامة، موضحا أنها تحتوي على 118 سريرًا لكل منها وظيفة وليست للإقامة ولكن للدوران السريع.

