هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

تُعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي علي رحلاتها اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

مواعيد التوقيت الشتوي

حيث يتم تأخير الساعة بمقدار (60 دقيقة)، وذلك عند بلوغ الساعة 00:00 (منتصف الليل) لتُصبح الساعة 23:00 (الحادية عشرة مساءً) من مساء اليوم نفسه.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على توضيح تأثير هذا التغيير على حركة مسير القطارات على الشبكة، تُفيد بما يلي:

1- القطارات التي تقوم خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت الصيفي القديم ) سيتم اعتبارها قيامًا مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.

2- القطارات التي تكون في مسيرها خلال فترة تغيير الساعة ستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها وفقًا لجداولها المعتمدة.

3- جميع رحلات القطارات التي تبدأ تحركها بعد الساعة 00:00 (منتصف الليل) ستسير وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد.

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب مراعاة الالتزام بالتوقيت الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتوافق مع التعديل الزمني لرحلاتهم المقررة، مؤكدةً حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط لخدمة جمهور المسافرين.

