4 مراحل لإنتاج الأوراق النقدية في البنك المركزي

كشف البنك المركزي من خلال دار طباعة النقد عن مراحل إنتاج وتصميم العملات النقدية في مصر.

وتشمل مراحل إنتاج النقد الورقي ما يلي:

أولًا: التصميم والتجهيزات الطباعية

تقوم دار طباعة النقد بتصميم وتطوير منتجاتها باستخدام برامج تصميم مؤمنة طُوِّرت خصيصًا لتصميم الأوراق النقدية والوثائق المؤمنة.

تُصنّع النسخ الأصلية (قوالب طباعة الإنتاليو المؤمنة) ولوحات طباعة الأوفست (طباعة أرضيات السيمولتان) مباشرةً بناءً على ملفات التصميم عن طريق تكنولوجيا الحفر بالليزر الرقمية، كما تُنتَج ألواح النيكل لطباعة الإنتاليو الغائرة داخل الأحواض الكيميائية عن طريق الترسيب الكهربائي مع اتباع الإجراءات الدقيقة في صناعة الألواح، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلامة والبيئة والأمن بمستوى عالي من الجودة مع الحفاظ على منهجية 6S التنظيمية للوصول إلى الكفاءة التشغيلية المُثلى

ثانيًا: مرحلة الطباعة لأوراق النقد

تبدأ عملية الإنتاج الطباعي لأوراق النقد المصرية من خلال ماكينات طباعة السيمولتان وهي خطوط إنتاج ذات طبيعة متفردة تساعد على إنتاج الأرضيات المؤمنة بزخارف الجلوش وعنصر الرؤية التخللية لإنتاج خطوط ميكرونية بدقة طباعية عالية، حيث تتم طباعة وجهيّ أوراق النقد في آنٍ واحدٍ من خلال تقنية الطباعة المتزامنة والموجودة بخطوط إنتاج السيمولتان الأصلية داخل دار طباعة النقد داخل دار طباعة النقد المصرية. وبالتبعية يتم طباعة تلك الأوراق من خلال ماكينات الإنتاليو لطباعة ظهرها ووجها على الترتيب بما يسمح بإضافة أهم العناصر التأمينية المطبوعة بتلك التقنية كالبورترية والأحبار المتغيرة بصريًا حيث تساعد تلك التقنية في إضفاء الملمس البارز والخشن للمساحات المطبوعة بها بما يساعد على تمييز سلامة وشرعية وحدات أوراق النقد.

ومن ثم يتم طباعتها بالأحبار المتغيرة بصريًا ذات قاعدة مغناطيسية لفئتيّ 100 أو 200 جنيه بماكينات الطباعة المسامية، ثم يتم ترقيمها بالرقم التسلسلي الخاص بها وطباعة توقيع السيد محافظ البنك المركزي والأحبار الأمنية غير المرئية من خلال ماكينات طباعة الترقيم المؤمنة. تتعرض أوراق النقد خلال مسارات الطباعة المتعددة للعديد من عمليات القياس والفحص لكافة العناصر الفيزيائية والطباعية بها بما يسمح بالتأكد من سلامتها وخلوّها من أية مشاكل أو عيوب طباعية.

ثالثًا: مرحلة القص والتشطيب

وفيها يتم قص أوراق النقد من خلال ماكينات خاصة تعمل ببرمجيات عالية التأمين لتنفيذ عمليات القص الأوتوماتيكية لهذه الأوراق إلى وحدات بعد مراجعتها والتأكد من خلوّها من أية عيوب، بعدها تُفحص الوحدات بعد قصها مرة أخرى لقياس سلامة عملية القص والتشطيب

رابعا: التأكد

التحقق من سلامة وجودة كافة العناصر الطباعية بها والتحقق من مطابقاتها للمواصفات القياسية المحددة، ليتم تجميع وحدات النقد الى رُزم خاصة محددة ومن ثم تغليفها ورصِّها وفقًا لآلية محددة تمهيدًا لإرسالها لمركز الإصدار الخاص بها

