أخبار الفن اليوم: أنغام تطرح أغنية "اختلفنا فرقنا افترقنا".. هالة سرحان تتعرض لموقف محرج على الهواء.. رحمة محسن تريند لهذا السبب

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

طرحت النجمة أنغام أحدث أعمالها الغنائية “اختلفنا فرقنا افترقنا” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أنغام الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي نوزيع موسيقي طارق مدكور

تحل الفنانة آمال ماهر يوم الجمعة المقبل ضيفة على منصة المشهد مع الإعلامي محمد قيس للحديث عن جوانب في حياتها الفنية والشخصية

وكشف برومو حلقة آمال ماهر، عن تأثر الفنانة أثناء حدثيها عن أصعب فترة في حياتها، حيث إنها لم تتمالك دموعها على الهواء.

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، قائلة: "أعاني من مشكلة في إحدى الفقرات في العمود الفقري تحتاج لإجراء جراحة، مضيفة أن الجراحة تحدد موعدها بعد 12 يوما".

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "أعاني من تآكل في ركبتي اليسرى، بالإضافة إلى أن الركبة اليمنى كان بها مفصل حديدي وعمره الافتراضي انتهى".

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للإعلامية المصرية هالة سرحان، أثناء ظهورها في بث مباشر مع إحدى مذيعات قناة "الجديد" اللبنانية، حيث تعرضت لموقف محرج على الهواء أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحوار، وجهت المذيعة اللبنانية سؤالًا لهالة سرحان قائلة: "من أي بلد جاية؟"، وهو ما أثار دهشة الإعلامية المصرية التي ردت قائلة: "أنت متعرفيش أنا مين ولا من أي بلد جاية؟ صباح الخير! هو حضرتك مذيعة أقولها إيه أنا دي؟".

تصدرت المطربة الشعبية رحمة محسن صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، وذلك بعد اختفائها الفترة الماضية عن الساحة الفنية، لتعود من جديد وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواجها.

المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وهي أيضا صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” الذي أثار تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وحقق أرقام جيدة على يوتيوب.

طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل أحدث أعماله الغنائية ولا ليلة بمشاركة الموسيقى العالمي إيمان بيك imanbek وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

عبد الفتاح الجريني ينعى الراحل بهاء خليل نجم the voice

رحل عن عالمنا اليوم الفنان اللبناني الشاب بهاء خليل عن عمر ناهز الـ 28 عاما والذي كان ضمن المشاركين في برنامج the voice.

ونعى عبد الفتاح الجريني الراحل بهاء محمد خليل، حيث أنه نشر صورته عبلا “إنستجرام” وعلق قائلا: “إنا لله وإنا اليه راجعون

