هالة سرحان ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في فيلم "الست لما" مع يسرا

تظهر الإعلامية الكبيرة هالة سرحان كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية، خلال أحداث فيلم "الست لما" للنجمة يسرا والذي يتواصل تصويره في الوقت الحالي، حيث انتهت هالة سرحان من مشاهدها في الفيلم والتي جمعتها بالنجمة يسرا.

فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

وشاركت الفنانة يسرا في بطولة فيلم “ درويش”، الذي عرض في السينمات بموسم الصيف السينمائي وحقق نجاحا كبيرا.

والفيلم من بطولة عمرو يوسف ومصطفى غريب وتارا عماد.

