أنغام تطرح أغنية "اختلفنا فرقنا افترقنا" (فيديو)

طرحت النجمة أنغام منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية “اختلفنا فرقنا افترقنا” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أنغام الجديدة

أغنية أنغام الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي نوزيع موسيقي طارق مدكور

وتعود أنغام للساحة الغنائية بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي أبعدتها لفترة، حيث أعلنت عن مجموعة من الحفلات الغنائية المتنوعة خلال الفترة المقبلة ومن أبرز هذه الحفلات، حفلها المنتظر في باريس يوم 2 نوفمبر المقبل، الذي تترقبه جماهيرها في العاصمة الفرنسية.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام في باريس عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 يورو، لتصل إلى 438 يورو، ما يضمن فرصة للجماهير من مختلف الفئات لحضور الحفل المنتظر

وفي نفس السياق، حفل أنغام في موسم الرياض بنسخته السادسة، شهد إقبالًا غير مسبوق، حيث توافد أكثر من 100 ألف شخص على منصة حجز التذاكر لحفل أنغام، وهو ما فاق كافة التوقعات.

وأوضح الحساب الرسمي للجهة المنظمة أن هذا الإقبال الكبير دفعهم للتوضيح بأنهم لم يتمكنوا من توفير التذاكر للجميع، ولكنهم وعدوا بتقديم أمسية لا تُنسى تُليق بحب الجمهور الكبير.

وأضاف الحساب: "صوت مصر تكسر كل التوقعات وتغيّر مفهوم النجاح، بأكثر من 100 ألف عاشق ينتظرون فرصة الحجز لحفلها في موسم الرياض."

أما بالنسبة لحفل أنغام في الرياض، فقد تقرر أن يُقام في مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل.

وكانت الجهة المنظمة طرحت تذاكر الحفل الساعة الثامنة بتوقيت السعودية من مساء الأربعاء 22 أكتوبر الحالي، وتفاوتت أسعارها حسب الفئات وأماكن الجلوس، وبدأت من 295 ريالًا سعوديًا، 325 ريالًا سعوديًا، 425 ريالًا سعوديًا، 495 ريالًا سعوديًا، 595 ريالًا سعوديًا، 695 ريالًا سعوديًا، 1650 ريالًا سعوديًا، 1800 ريال سعودي، 1850 ريالًا سعوديًا، 2200 ريال سعودي، ووصلت إلى 2500 للصناديق الملكية.

