أخبار مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

طقس الخميس، فيتو
طقس الخميس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة.

 

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

 

حالة الطقس في غدا الخميس 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21
  

