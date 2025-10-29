أمال ماهر تبكي على الهواء بسبب الحديث عن أصعب فترة في حياتها (فيديو)

تحل الفنانة آمال ماهر يوم الجمعة المقبل ضيفة على منصة المشهد مع الإعلامي محمد قيس للحديث عن جوانب في حياتها الفنية والشخصية.

وكشف برومو حلقة آمال ماهر، عن تأثر الفنانة أثناء حدثيها عن أصعب فترة في حياتها، حيث إنها لم تتمالك دموعها على الهواء.

وقالت آمال ماهر خلال برومو الحلقة للمذيع محمد قيس: “أنت صعب لمست عندي حاجات عمري ما اتكلمت فيها وفترة من فترات حياتي أصعب على الإطلاق”.

ومن ناحية أخرى، كانت قالت المطربة آمال ماهر إن تكريمها في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 33، هو تكريم كبير في بلدها، حيث إنها نشأت وتربت في هذا المهرجان.

وأكدت أن التكريم الأول والأوحد في مسيرتها الفنية وحياتها هو حب الجمهور لها، مضيفة أن مصر ليست دولة للفن والثقافة العريقة فقط وإنما هي بلد السلام، فقد رأينا مؤتمر شرم الشيخ للسلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نكن له كل الحب والامتنان".

